ابوبکر بغدادی از ترور جان به در برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، یک رسانه غربی از کودتای نافرجام علیه ابوبکر البغدادی خبر داد.

روزنامه گاردین در گزارشی نوشت: شاهدان عینی اعلام کردند که داعشی های خارجی به مدت دو روز با محافظان ابوبکر البغدادی جنگیده اند اما سرانجام شکست خورده و همگی کشته شده اند. البغدادی در ماه سپتامبر در الکشمه بود که عده ای از داعشی های خارجی علیه وی کودتا کردند و درگیری های شدیدی به وقوع پیوست. بیشتر داعشی هایی که علیه ابوبکرالبغدادی دست به کودتا زده بودند را تونسی ها تشکیل می دادند. البغدادی پس از آن به باغوز منتقل شد.

این رسانه نوشت: البغدادی و محافظانش به مدت تقریبا ۶ ماه در منطقه الکشمه بودند و سپس به سوی الباغوز فرار کردند. همه می دانند که ابوبکر البغدادی در کجا ساکن است اما از رفتن به همراه محافظانش به مرکز شهر باغوز خودداری می کند.

گاردین اعلام کرد: داعش برای طراح کودتا یا معاذ الجیزری از داعشی های سابق جایزه تعیین کرده است.