مردم با حضور باشکوه خود جواب دندان شکنی به دشمنان دادند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در مراسم بزرگداشت یوم الله ۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی با تقدیر از حضور مردم سلحشور و همیشه در صحنه شهرستان گناوه و با گرامیداشت یاد شهداء و ایثارگران وامام خمینی (ره) اظهار داشت: اگر فداکاری‌ها، ازخودگذشتگی‌ها و صبر و ایثار و مقاومت خانواده های شهدا و ایثارگران نبود امروز کشور ما این صلابت، استواری و سرافرازی و عزت را نداشت.

وی گفت: امروز همه دوستداران نظام اسلامی در اقصی نقاط عالم در جشن چهل سالگی انقلاب شرکت کردند و به رغم همه توطئه‌ها و دسیسه‌ها و دشمنی‌های دشمنان نظام، ملت بزرگ ایران جشن چهل سالگی انقلاب را به کوری چشم دشمنان با تمام عظمت و پرشورتر برگزار کرد.

امام جمعه گناوه گفت: امروز روز یاس و ناامیدی دشمنان انقلاب و کسانی است که آرزو داشتند که مردم در این جشن شرکت نکنند.و مردم سلحشور گناوه امروز از همه اقشار با صلابت و همدوش هم در این حماسه بزرگ شرکت کردند.

رکنی حسینی گفت: به تعبیر مقام معظم رهبری امروز دشمن سه جنگ سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای را بر علیه کشور ما آغاز کرده است و به دنبال آن است تا مردم را نسبت به آینده انقلاب مایوس کند و بذر ناامیدی را در میان مردم بپاشد.

وی اضافه کرد: امروز انقلاب اسلامی معجزه بی بدیل الهی و پدیده قرن است که تمام مرزها را در نوردیده و الگوی آزادگان جهان است.

وی با اشاره به فداکاری ها و از جانگذشتگی های نسل های پیشین انقلاب تصریح کرد: امروز نسل جوان انقلاب و نسل شهید حججی ها آمده اند تا به دشمنان اعلام کنند که آماده اند تا جان خود را در راه آرمان‌های انقلاب و اهداف امام و رهبری فدا کنند.

امام جمعه گناوه گفت: یکی از اهداف دشمن امروز ایجاد تفرقه و دودستگی بین مردم است و لذا امروز همه باید با وحدت و همدلی و با صفا و صمیمیت در کنارهم برای حل مشکلات اقتصادی و گرانی و مشکللات جوانان تلاش کنند و مشکلات را حل کنند.

رکنی حسینی گفت: در طول چهل سال انقلاب خدمات بسیاری در کشور انجام شده که باید این دستاوردها را به مردم معرفی و بیان کرد.

وی ادامه داد: استقلال سیاسی یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب است که امروز ملت ایران خود برای کشورشان تصمیم می گیرند و دشمنان در سرنوشت آنها دخالتی ندارند.

امام جمعه گناوه اضافه کرد: ملت ایران با بصیرت و همراه ولایت تمام مشکلات را پشت سر خواهد گذاشت و به قله کمال و ترقی خواهد رسیدو توطئه های آنها را نقش بر آب خواهد کرد.

وی اضافه کرد:ملت ایران پشت سر ولایت امروز چهل سالگی انقلاب را جشن گرفتند و با حضور باشکوه خود جواب دندان شکنی به دشمنان دادند.

امام جمعه گناوه گفت: در دهه فجر امسال طرح ها و برنامه های خوبی در کشور و به تبع آن در شهرستان گناوه انجام شده است.

رکنی حسینی اظهار داشت: وظیفه مسئولان خدمت به مردم است اما باید قدر خدمات نظام را دانست و نادیده گرفتن دستاوردهای انقلاب ظلم به انقلاب است .

وی تصریح کرد: امید است بتوان زیر سایه مقام معظم رهبری و همه پشت سر ایشان پرچم انقلاب را به صاحب اصلیش حضرت ولی عصر (عج) برسانیم.