خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – مرجان سیف‌الدین: ورزش تنها عرصه‌ای برای رقابت و کسب مدال نیست؛ برای بسیاری از افراد دارای معلولیت، فرصتی برای تقویت روحیه، افزایش اعتمادبه‌نفس، تجربه حضور اجتماعی و عبور از محدودیت‌هایی است که گاه نه از ناتوانی جسمی، بلکه از کمبود امکانات و نگاه‌های محدودکننده ناشی می‌شود.

در این میان، ورزش «کورن‌هول» به دلیل ساختار ساده، امکان برگزاری در فضاهای مختلف و قابلیت تطبیق با شرایط جسمی افراد، ظرفیتی قابل‌توجه برای توسعه ورزش همگانی در میان توان‌خواهان دارد. این رشته که زیر نظر هیئت ورزش روستایی و عشایری فعالیت می‌کند، در سال‌های اخیر مورد توجه جامعه ورزش ایران قرار گرفته و اصفهان نیز از استان‌های فعال در مسیر توسعه آن، به‌ویژه در بخش افراد دارای معلولیت، محسوب می‌شود.

با وجود استقبال ورزشکاران و ظرفیت‌های موجود، فعالان این حوزه معتقدند برای تبدیل کورن‌هول به ورزشی پایدار و فراگیر، باید از اقدامات مقطعی عبور کرد و به سمت ایجاد زیرساخت‌های استاندارد، دسترسی آسان و حمایت مستمر از ورزشکاران حرکت کرد.

کورن‌هول ورزشی که مرزهای محدودیت را کم‌رنگ می‌کند

مهدی جوانی، ورزشکار ۵۲ ساله و از فعالان انجمن آسیب‌دیدگان نخاعی استان اصفهان، در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ظرفیت‌های این رشته اظهار کرد: کورن‌هول فراتر از یک سرگرمی است و می‌تواند بستری برای حضور برابر افراد با شرایط جسمی متفاوت فراهم کند.

وی افزود: مهم‌ترین ویژگی این رشته، امکان مشارکت گروه‌های مختلف است؛ به‌گونه‌ای که سالمندان، کودکان و افراد دارای معلولیت می‌توانند متناسب با شرایط خود، به صورت نشسته، ایستاده یا با استفاده از عصا در آن فعالیت کنند.

این ورزشکار که سابقه کسب رتبه قهرمانی در مسابقات استانی و کشوری کورن‌هول را دارد، ادامه داد: هیجان و تمرکز حاصل از پرتاب کیسه شنی به سمت هدف، انرژی و انگیزه قابل‌توجهی به ورزشکار منتقل می‌کند و همین موضوع می‌تواند در تقویت روحیه و سلامت روان افراد دارای معلولیت نقش مؤثری داشته باشد.

جوانی با اشاره به استقبال شهروندان از برنامه‌های معرفی و اجرای این رشته در پارک‌های اصفهان گفت: تجربه حضور مسئولان و ورزشکاران کورن‌هول در فضاهای عمومی نشان داده است که ظرفیت جذب علاقه‌مندان وجود دارد و در صورت فراهم‌شدن امکانات، می‌توان شاهد مشارکت گسترده‌تری بود.

وی تصریح کرد: نگاه مدیریتی به این رشته باید از تأمین محدود و مقطعی امکانات به سمت سرمایه‌گذاری زیربنایی تغییر کند؛ چراکه ایجاد باشگاه‌ها و فراهم‌کردن تجهیزات استاندارد، مسیر حضور مستمر افراد دارای معلولیت را هموار می‌کند.

از استقبال در پارک‌ها تا مطالبه باشگاه‌های استاندارد

این فعال حوزه معلولیت با بیان اینکه دسترسی به امکانات، یکی از مهم‌ترین عوامل تداوم فعالیت ورزشی است، گفت: اگر شهرداری‌ها و نهادهای متولی ورزش با نگاهی بلندمدت، تجهیزات و فضاهای مناسب را به صورت رایگان یا با هزینه پایین در اختیار جامعه هدف قرار دهند، استقبال از کورن‌هول افزایش خواهد یافت.

وی افزود: در شرایط کنونی، نبود امکانات باشگاهی کافی و ضعف در مناسب‌سازی برخی محیط‌های ورزشی، عملاً مانع ورود بسیاری از افراد دارای معلولیت به این رشته شده است؛ در حالی که کورن‌هول به دلیل نیاز نداشتن به تحرکات شدید، می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای توسعه ورزش همگانی و مشارکت اجتماعی این افراد باشد.

جوانی ادامه داد: توسعه این رشته در اصفهان می‌تواند از طریق ایجاد پایگاه‌های محلی، استفاده از ظرفیت پارک‌ها و فرهنگسراها و برگزاری دوره‌های آموزشی و مسابقات منظم دنبال شود. چنین رویکردی علاوه بر شناسایی استعدادهای ورزشی، به شکل‌گیری شبکه‌ای از ورزشکاران و افزایش ارتباطات اجتماعی آنان کمک می‌کند.

مناسب‌سازی و حذف هزینه‌ها؛ دو مطالبه جدی توان‌خواهان

این ورزشکار در ادامه با انتقاد از برخی رویه‌های برگزاری مسابقات استانی اظهار کرد: مدیریت مسابقات باید متناسب با استانداردهای ورزش افراد دارای معلولیت باشد و در این زمینه، دریافت وجه از توان‌خواهان برای شرکت در مسابقات استانی نیازمند بررسی و بازنگری است؛ چراکه چنین هزینه‌هایی می‌تواند با هدف توسعه ورزش همگانی و افزایش مشارکت این قشر در تضاد باشد.

وی همچنین مناسب‌سازی محل برگزاری رویدادها را ضروری دانست و گفت: سهولت تردد ویلچر، دسترسی مناسب به سرویس‌های بهداشتی و فراهم‌بودن شرایط حضور ایمن و مستقل ورزشکاران باید در تمامی مسابقات و برنامه‌های ورزشی مورد توجه قرار گیرد.

جوانی افزود: جامعه افراد دارای معلولیت، بیش از هر چیز به فرصت برابر برای حضور نیاز دارد و اگر موانع مالی و زیرساختی کاهش یابد، بسیاری از افرادی که امروز به دلیل نبود امکانات از فعالیت‌های ورزشی فاصله گرفته‌اند، می‌توانند دوباره به میدان ورزش بازگردند.

بر اساس اعلام فعالان این حوزه، جامعه معلولان کشور از ظرفیت گسترده‌ای برای مشارکت در فعالیت‌های ورزشی برخوردار است و توسعه رشته‌هایی مانند کورن‌هول می‌تواند بخشی از این ظرفیت را بالفعل کند. در همین راستا، مطالبه‌گران حوزه معلولیت با استناد به ماده ۸ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، بر ضرورت ارائه خدمات ورزشی رایگان به افراد دارای معلولیت از سوی مراکز، باشگاه‌ها و مؤسسات فرهنگی و ورزشی تأکید دارند.

از نگاه آنان، سه اقدام اساسی می‌تواند به توسعه این رشته کمک کند: تخصیص بودجه و تجهیزات برای ایجاد باشگاه‌های محلی و استاندارد، رعایت ضوابط مناسب‌سازی در اماکن و رویدادهای ورزشی و حذف هزینه‌های شرکت توان‌خواهان در مسابقات با هدف تقویت ورزش همگانی.

کورن‌هول چیست؟

کورن‌هول (Cornhole) ورزشی است که در آن بازیکنان کیسه‌های کوچک حاوی دانه‌های ذرت یا مواد مشابه را به سمت حفره‌ای روی یک تخته شیب‌دار پرتاب می‌کنند. هدف، قرار دادن کیسه در حفره یا نزدیک‌ترین فاصله به آن است.

این رشته با وجود ظاهر ساده، به تمرکز، دقت و مهارت نیاز دارد و به دلیل انعطاف‌پذیری در شیوه اجرا، قابلیت تطبیق با شرایط جسمی افراد مختلف را دارد. کورن‌هول که خاستگاه آن آمریکای شمالی است، در سال‌های اخیر در کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته و در ایران نیز فعالیت‌هایی از جمله تولید تجهیزات، آموزش و برگزاری دوره‌های مربیگری برای آن آغاز شده است.

توسعه هدفمند این ورزش در اصفهان، در صورت همراهی نهادهای متولی و رفع موانع موجود، می‌تواند علاوه بر تقویت ورزش قهرمانی، گامی مؤثر در مسیر تحقق ورزش برای همه و افزایش حضور اجتماعی افراد دارای معلولیت باشد.