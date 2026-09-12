به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباسعلی گرزین ظهر شنبه در آیین افتتاح دفتر مرکز راهبردی منظومه فکری شهید امام خامنهای، اظهار کرد: یکی از مهمترین و ضروریترین عرصههای امروز کشور، حرکت جامعه به سمت شناخت و فهم منظومه فکری امام شهید و نزدیک شدن هرچه بیشتر نگاه مردم به نگاه امام است و خوشبختانه این حرکت در سالهای اخیر به تدریج در حال گسترش است.
وی افزود: افزایش شمار افرادی که دغدغه شناخت منظومه فکری امام شهید را پیدا کردهاند، اتفاقی مبارک و نشانهای از بلوغ رفیع تر فکری جامعه است؛ چراکه اگر قرار باشد اتفاقات مهم و تحولآفرینی برای پیشرفت کشور رقم بخورد، یکی از شروط اساسی آن این است که امام و امت در فکر، دغدغه، نگاه، جهت، رویکرد و روش به یکدیگر نزدیک تر شوند.
ضرورت همافق شدن امام و امت
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان اینکه همافق شدن امام و امت موجب شتاب گرفتن حرکت جامعه میشود، گفت: تاریخ انبیا و اهل بیت(علیهمالسلام) نشان میدهد یکی از موانع تحقق کامل اهداف اولیاء الهی، فاصله امت با امام در عرصههای فکری، مبنایی و جهتگیریها بوده است.
گرزین ادامه داد: اگر امت در زمان انبیا و اهل بیت(علیهمالسلام) میتوانست خود را در این لایهها به امام نزدیک کند، بسیاری از اتفاقات تلخ و دشواریهایی که بشر در قرنهای گذشته تحمل کرده است، شاید رقم نمی خورد.
وی با اشاره به ویژگیهای جامعه ایران در عصر انقلاب اسلامی اظهار کرد: ملت ایران در شرایطی قرار گرفته که بدون حضور مستقیم امام معصوم(علیه السلام) توانسته است به صورت جمعی در مسیر تحقق جبهه حق حرکت کند و این ظرفیت را نمیتوان در بسیاری از مقاطع تاریخ مشاهده کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان خاطرنشان کرد: در زمان حضرت امیرالمؤمنین(علیه السّلام) شخصیتهایی مانند مالک اشتر و عمار حضور داشتند، اما شمار نیروهایی که بتوانند در مقیاس اجتماعی و تمدنی در کنار امام قرار گیرند، محدود بود؛ در حالی که انقلاب اسلامی زمینه شکلگیری یک حرکت جمعی و گسترده مردمی را فراهم کرد.
حرکت جمعی ملت ایران؛ یک معجزه اجتماعی
گرزین با توصیف حضور و فداکاری مردم ایران در مسیر انقلاب اسلامی به عنوان یک پدیده اجتماعی کمنظیر تاریخ، گفت: در دورهای زندگی میکنیم که دشمن با پیچیدهترین و سنگینترین ابزارها علیه بشریت فعالیت میکند، اما میلیونها انسان با اراده خود در میدان حاضر شدهاند، برای دفاع از آرمانهایشان جان و مال خود را تقدیم کردهاند و این اتفاق، یک پدیده بزرگ اجتماعی بلکه یک معجزه اجتماعی است.
وی با اشاره به نمونههایی از ایثار خانوادههای شهدا افزود: اخیراً مادر خانواده شهیدان حسینی که پنج شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده اند، از دنیا رفتند؛ مادری که پس از شهادت دوپسرش نیز زندگی خود را زینب گونه در مسیر خدمت به مردم و انقلاب ادامه داد و هیچگاه نگفت من دینم را ادا کردم و دیگر وظیفه ای ندارم، بلکه خانهاش به روی نیازمندان و فقرا همیشه بازبود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان اظهار کرد: چنین روحیهای نمیتواند صرفاً یک شعار توضیح باشد؛ بلکه این رفتارها نشاندهنده شکلگیری یک فرهنگ اجتماعی و ایمانی عمیق است که در جامعه ایران ظهور و بروز پیدا کرده است.
«انقلاب در انقلاب» با پیوند بیشتر مردم و منظومه فکری امام
گرزین با بیان اینکه این دستاوردها پایان مسیر نیست، تأکید کرد: ملت ایران برای رسیدن به قله نهایی باید گامهای بیشتری بردارد و هرچه فاصله میان نگاه امت و امام کمتر شود، زمان رسیدن به اهداف نیز کوتاهتر خواهد شد.
وی گفت: طی ۴۷ سال گذشته، بخشهایی از منظومه فکری امام و رهبر انقلاب در جامعه محقق شده است، اما در برخی حوزهها هنوز فاصلههایی وجود دارد؛ برای نمونه، امام خمینی(ره) بر ضرورت پایان دادن به رژیم شاهنشاهی تأکید کردند و مردم نیز پای کار آمدند، یا رهبر انقلاب بر موضوعاتی همچون نهضت نرمافزاری، مقابله با استکبار و پیشرفت علمی تأکید کردند و حرکتهایی در این زمینه شکل گرفت.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان افزود: با این حال در برخی جزئیات و به ویژه در عرصههای فرهنگی و اقتصادی، هنوز بسیاری از مطالبات و جهتگیریهای منظومه فکری امام و رهبر انقلاب به طور کامل محقق نشده است و یکی از دلایل آن، نهادینه نشدن کامل این منظومه فکری در جامعه است.
وی تأکید کرد: هرچه این پیوند سریعتر و عمیقتر شکل بگیرد، سرعت عبور کشور از بحرانها و موانع نیز به صورت تصاعدی افزایش خواهد یافت.
شناخت منظومه فکری با اجبار محقق نمیشود
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با تأکید بر اینکه آشنایی با منظومه فکری امام امری تحمیلی نیست، گفت: این شناخت مانند چیزی نیست که بتوان آن را به صورت اجباری به جامعه تزریق کرد؛ بلکه باید عقل و اراده انسان به این نتیجه برسد که برای فهم بهتر مسیر انقلاب و حل مسائل کشور، به سراغ این منظومه فکری برود.
گرزین افزود: منظومه فکری امام و رهبر انقلاب طی سالهای گذشته کارآمدی خود را نشان داده و در حوزههایی همچون انسانشناسی، دشمنشناسی، زمانشناسی و تحلیل مسائل اجتماعی دارای مبانی عمیق و بهروز است؛ بنابراین باید زمینهای فراهم شود تا افراد به صورت داوطلبانه با این منظومه آشنا شوند و اندیشه و نگاه خود را با آن پیوند دهند.
وی ادامه داد: اتفاقی که در سالهای اخیر در میان بخشی از جامعه در حال شکلگیری است، همین حرکت تدریجی برای شناخت، مطالعه و فهم این منظومه است و باید این جریان را تقویت کرد.
تأکید بر مفهوم «امر جامع» در سوره نور
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به آیه ۶۲ سوره مبارکه نور، گفت: در این آیه، یکی از نشانههای مؤمنان حقیقی، همراهی با پیامبر در امر جامع و باقی ماندن در کنار این حرکت تا زمان تحقق آن معرفی شده است.
گرزین ادامه داد: در زندگی فردی، نماز، روزه، حج، زکات و دیگر واجبات اهمیت دارند، اما در نظام اجتماعی نیز اموری وجود دارد که به دلیل اهمیت و ضرورتشان باید در اولویت قرار گیرند و جامعه مؤمنان نمیتواند نسبت به آنها بیتفاوت باشد.
وی با تأکید بر ضرورت مطالعه و فهم دقیق مفهوم «امر جامع» در این آیه اظهار کرد: توصیه بنده این است که درباره این آیه و مفهوم امر جامع در تفاسیر مختلف تحقیق شود؛ چراکه ارتباط مستقیمی میان این مفهوم و حرکتی که امروز برای آشنایی جامعه با منظومه فکری امام شهید شکل گرفته است، وجود دارد.
فعالیتهای پنجساله؛ از جلسات مطالعاتی تا افتتاح دفتر
گرزین با اشاره به فعالیتهای انجامشده در این حوزه طی سالهای اخیر گفت: در پنج سال گذشته، اقدامات مختلفی برای آشنایی مردم با منظومه فکری امام شهید انجام شده و بیش از یکهزار نفر در دورههای آموزشی و مطالعاتی این مجموعه حضور پیدا کردهاند.
وی افتتاح دفتر مرکز راهبردی منظومه فکری شهید خامنهای را یکی از اتفاقات مهم این مسیر دانست و افزود: یکی از ویژگیهای ارزشمند این مجموعه آن است که طی پنج سال گذشته بیشتر اهل عمل بوده تا ادعا؛ پس از برگزاری دورهها، جلسات، مطالعات، پژوهشها و پیگیریهای مستمر، امروز شاهد افتتاح رسمی دفتر این مجموعه هستیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان خاطرنشان کرد: همین بیش از یکهزار نفری که در دورههای مختلف شرکت کردهاند، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه این جریان محسوب میشوند و میتوان از این ظرفیت برای گسترش فعالیتها و راهاندازی نمایندگیهای شهرستانی بهره گرفت.
راهاندازی نمایندگیهای شهرستانی؛ گام بعدی حرکت
گرزین با تأکید بر ضرورت توسعه فعالیتها در سطح استان گفت: اکنون باید این حرکت با جدیت، انسجام و سازمانیافتگی بیشتری دنبال شود و نمایندگیهای این مجموعه در شهرستانها هرچه سریعتر شکل بگیرد.
وی خطاب به فعالان این عرصه اظهار کرد: انتظار میرود با جذب نیروهای بیشتر و شکلدهی گروهها، مؤسسات، کانونها و حلقههای میانی، زمینه آشنایی شمار بیشتری از مردم، نخبگان و فرهیختگان استان با منظومه فکری امام و رهبر انقلاب فراهم شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان افزود: فعالیتها نباید صرفاً به یک مجموعه محدود شود؛ بلکه باید افراد و مجموعههای مختلف پای کار بیایند و هرکدام در حد توان خود برای توسعه این جریان فکری نقشآفرینی کنند.
گرزین همچنین با قدردانی از تلاشهای هانی آخوندی، مسئول مرکز راهبردی منظومه فکری شهید امام خامنهای، و دیگر فعالان این عرصه گفت: تلاشهای انجامشده طی سالهای گذشته ارزشمند است و امیدواریم این حرکت با قوت بیشتری ادامه پیدا کند.
وی با اشاره به اهمیت آشنایی با منظومه فکری امام شهید و رهبر انقلاب در مسیر حرکت تمدنی کشور خاطرنشان کرد: شناخت این منظومه فکری از رموز و ظرفیتهایی است که میتواند سرعت عبور جامعه و کشور از بحرانها و موانع را افزایش دهد و امروز باید این ظرفیت را به یک جریان گسترده اجتماعی تبدیل کرد.
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