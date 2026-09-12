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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۲۴

تبریک نجباء عراق به‌ مناسبت فتوحات جدید انصارالله

تبریک نجباء عراق به‌ مناسبت فتوحات جدید انصارالله

 رئیس شورای سیاسی جنبش نجباء عراق به نیروهای یمنی به مناسبت فتوحات جدید علیه مزدوران سعودی تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ علی الاسدی، رئیس شورای سیاسی جنبش نجباء عراق با انتشار پستی در ایکس نوشت: به برادران انصارالله در یمنِ همسایه، تبریک می‌گوییم و با افتخار و غرور شاهد سربلندی ملت یمن هستیم که با پیروزی‌های خود نشان دادند پایبندی به اصول و اعتقادات، نه با تبلیغات گمراه‌کننده و تحریف حقایق، بلکه با عمل و اقدام رادمردان صورت می‌گیرد و به جهان ثابت کردند استکبار و مزدورانش، از تار عنکبوت سست‌ترند.

تبریک نجباء عراق به‌ مناسبت فتوحات جدید انصارالله

وی افزود: این پیروزی آشکار را در تقارن با سالگرد ۱۱ سپتامبر تبریک می‌گوییم؛ روزی که آمریکا با دروغ و تهمت، آن را بهانه‌ای برای طرح ادعای مبارزه با تروریسم تکفیری قرار داد؛ در حالی که برای همانها کشور ایجاد می‌کند و از جنایات‌شان در منطقه برای پیشبرد اهداف خود پشتیبانی می‌کند.

کد مطلب 6944849

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    نظرات

    • یک مسلمان IR ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
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      مقاومت وحشدالشعبی هشیارباشندوببینندکه زیدانی درعراق چی درسرمیپروراند؟،نکنه دنبال کودتاست،.

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