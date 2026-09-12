تبریک نجباء عراق به‌ مناسبت فتوحات جدید انصارالله

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ علی الاسدی، رئیس شورای سیاسی جنبش نجباء عراق با انتشار پستی در ایکس نوشت: به برادران انصارالله در یمنِ همسایه، تبریک میگوییم و با افتخار و غرور شاهد سربلندی ملت یمن هستیم که با پیروزیهای خود نشان دادند پایبندی به اصول و اعتقادات، نه با تبلیغات گمراهکننده و تحریف حقایق، بلکه با عمل و اقدام رادمردان صورت میگیرد و به جهان ثابت کردند استکبار و مزدورانش، از تار عنکبوت سستترند.
وی افزود: این پیروزی آشکار را در تقارن با سالگرد ۱۱ سپتامبر تبریک میگوییم؛ روزی که آمریکا با دروغ و تهمت، آن را بهانهای برای طرح ادعای مبارزه با تروریسم تکفیری قرار داد؛ در حالی که برای همانها کشور ایجاد میکند و از جنایاتشان در منطقه برای پیشبرد اهداف خود پشتیبانی میکند.
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