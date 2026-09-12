به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری ظهر شنبه در نشست کارگروه تنظیم بازار شهرستان بوشهر با تقدیر از تلاشهای شبانهروزی بازرسان و کارشناسان حوزه نظارت بر بازار اظهار کرد: نظارت هدفمند، پایدار و قاطع بر مبادی عرضه کالا و خدمات و حفظ سلامت زیستی و امنیت اقتصادی جامعه، از مهمترین مؤلفههای کارآمدی اداری و پاسداری از حقوق عامه است.
وی با اشاره به نقش بازرسان در شرایط بحرانی افزود: تحقق اهداف نظارتی تنها با همافزایی دستگاهها و حضور مسئولانه و میدانی بازرسان و کارشناسان این حوزه امکانپذیر است.
فرماندار بوشهر ادامه داد: بازرسان در ایام جنگ با وجود شرایط دشوار، فعالیتهای نظارتی را متوقف نکردند و با حضور مستمر در میدان، نقش مؤثری در حفظ آرامش بازار و امنیت اقتصادی جامعه ایفا کردند.
برخورد با گرانفروشی و تخلفات بازار
مظفری با اشاره به نتایج طرحهای نظارتی در شهرستان بوشهر بیان کرد: اجرای طرحهای ضربتی و تشدید بازرسیهای مشترک بازار در اردیبهشت و مردادماه سال جاری، نتایج ملموسی در مهار گرانفروشی، ارتقای موازین بهداشتی و برخورد قانونی با متخلفان در مراجع ذیصلاح تعزیراتی به همراه داشته است.
وی تصریح کرد: این دستاوردها حاصل تلاش شبانهروزی و بیمنت بازرسانی است که در سختترین شرایط پای کار نظام و مردم ایستادند.
فرماندار بوشهر گفت: تلاش بازرسان در ایام جنگ تنها انجام یک وظیفه اداری نبود، بلکه جلوهای از ایثار و از خودگذشتگی در مسیر خدمت به مردم و صیانت از امنیت اقتصادی کشور به شمار میرود.
مظفری با قدردانی از دستگاهها و نیروهای فعال در طرحهای نظارتی خاطرنشان کرد: تلاشهای صورت گرفته در این ایام سرمایهای ارزشمند و الگویی برای سایر دستگاهها در مسیر خدمترسانی به مردم است.
وی ابراز امیدواری کرد این روند با جدیت ادامه یابد و دستگاههای مسئول با تقویت همکاری و هماهنگی، زمینه کنترل مؤثرتر بازار و حمایت از حقوق مصرفکنندگان را فراهم کنند.
در این نشست همچنین ضمن بررسی نتایج طرحهای نظارتی گذشته، بر تداوم همافزایی بین دستگاهی برای کنترل بازار و صیانت از حقوق مصرفکنندگان تأکید شد و مقرر شد برنامههای نظارتی آتی با جدیت بیشتری دنبال شود.
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