به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود حافظی گفت: در پی تشکیل چند پرونده با موضوع آدم‌ربایی همراه با آزار و اذیت، سرقت و تبانی علیه امنیت کشور، شناسایی و دستگیری متهمان در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام تحقیقات تخصصی و بررسی اظهارات شاکیان، سرنخ‌هایی از شیوه فعالیت متهمان به دست آوردند و مشخص شد برخی از آنان با استفاده از روش‌های فریبنده و حتی در پوشش مسافرکش، افراد مورد نظر خود را شناسایی و به دام می‌انداختند.

فریب قربانیان با بهانه دوستی

رئیس پلیس آگاهی فارس ادامه داد: متهمان در برخی موارد با ایجاد رابطه صمیمانه و به بهانه دوستی، اعتماد افراد را جلب کرده و سپس با تهدید به قتل و سرقت اموال، از آنان سوءاستفاده می‌کردند.

حافظی با اشاره به گستردگی ابعاد پرونده‌ها بیان کرد: تحقیقات تکمیلی همچنین نشان داد یکی از متهمان در موضوعاتی مرتبط با تبانی علیه امنیت کشور و ایجاد اخلال در نظم عمومی و فعالیت‌های خارج از چارچوب قانونی نیز نقش داشته است.

انهدام چند پرونده با ۱۱ متهم

وی تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با بهره‌گیری از اقدامات فنی و تخصصی و انجام چند عملیات ضربتی، موفق شدند ۱۱ نفر از متهمان این پرونده‌ها را که اعضای یک باند واحد نیز نبودند، شناسایی و دستگیر کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان فارس گفت: متهمان پس از دستگیری برای انجام مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.

حافظی در پایان با تأکید بر استمرار برخورد با عوامل مخل امنیت عمومی، خاطرنشان کرد: پلیس فارس با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی، تجهیزات نظارتی و امکانات عملیاتی، با هرگونه اقدامی که امنیت جانی و مالی شهروندان را تهدید کند، قاطعانه برخورد خواهد کرد.