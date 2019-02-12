به گزارش خبرنگار مهر، مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر در جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره به گسترش دست‌فروشی در پایتخت گفت: با پدیده ملموسی بانام دست‌فروشی روبه‌رو هستیم که معضلات جدی ایجاد کرده است. اگر به لحاظ اجرایی بدان توجه نکنیم درواقع گویی کاری انجام نداده‌ایم.

عضو شورای شهر تهران بیان کرد: امروزه بحث دست‌فروشی در همه دنیا ساماندهی می‌شود و برای آن برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد، چراکه به‌عنوان جاذبه‌های گردشگری در برخی شهرهای دنیا به آن نگاه می‌شود.



وی افزود: دست‌فروشان در برخی شهرهای دنیا در غرفه‌هایی بارنگ‌های زیبا ساماندهی می‌شوند، ولی اجناس ارزان‌قیمت به فروش می‌رسانند.

فراهانی اظهار کرد: اگر کارگروهی با حضور نمایندگان کمیته امداد و بهزیستی برای ساماندهی آن تشکیل شود، این مسئله مطرح است که دست‌فروشان یا تحت پوشش بهزیستی و یا کمیته امداد هستند. این امر به صلاح نبوده و پیام خوبی از طرف شورای پنجم به مسئله دست‌فروشی نیست.