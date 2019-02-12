  1. جامعه
  2. شهری
۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۱۲

مجید فراهانی مطرح کرد:

دست‌فروشی در برخی کشورها، جاذبه گردشگری محسوب می شود

دست‌فروشی در برخی کشورها، جاذبه گردشگری محسوب می شود

عضو شورای شهر تهران در جریان صحن علنی شورای شهر تهران با تاکید بر ساماندهی دست‌فروشان، تغییر نگاه به این معضل را مهم دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر در جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره به گسترش دست‌فروشی در پایتخت گفت: با پدیده ملموسی بانام دست‌فروشی روبه‌رو هستیم که معضلات جدی ایجاد کرده است. اگر به لحاظ اجرایی بدان توجه نکنیم درواقع گویی کاری انجام نداده‌ایم.

عضو شورای شهر تهران بیان کرد: امروزه بحث دست‌فروشی در همه دنیا ساماندهی می‌شود و برای آن برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد، چراکه به‌عنوان جاذبه‌های گردشگری در برخی شهرهای دنیا به آن نگاه می‌شود.

وی افزود: دست‌فروشان در برخی شهرهای دنیا در غرفه‌هایی بارنگ‌های زیبا ساماندهی می‌شوند، ولی اجناس ارزان‌قیمت به فروش می‌رسانند.

فراهانی اظهار کرد: اگر کارگروهی با حضور نمایندگان کمیته امداد و بهزیستی برای ساماندهی آن تشکیل شود، این مسئله مطرح است که دست‌فروشان یا تحت پوشش بهزیستی و یا کمیته امداد هستند. این امر به صلاح نبوده و پیام خوبی از طرف شورای پنجم به مسئله دست‌فروشی نیست.

کد مطلب 4540025
نورا حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها