به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر سرگلزایی اظهارکرد: بیش از ۱۰ خادمیار سلامت شامل پزشکان و پرستاران همکار با دارالشفاء امام رضا(ع) طی روزهای گذشته به مسجدالرضای بلوار مصلی و مسجدالرضای منطقه خواجهربیع مشهد اعزام شدند.
وی با بیان اینکه ۳۰۰ بیمار از خدمات پزشکی مختلف در مسجد الرضای خواجهربیع بهرهمند شدند، ادامه داد: خدماتی مانند ویزیت پزشک، کنترل میزان فشار خون و قند خون در دو نوبت صبح و بعدازظهر به بیماران در این دو مسجد منطقه محروم شهر ارائه شد.
مدیرعامل مؤسسه درمانی آستان قدس رضوی با بیان اینکه بیماران توسط مساجد آستان قدس رضوی شناسایی و معرفی شده بودند، افزود: این برنامه جهادی با همکاری خادمیاران سلامت همکار با این مؤسسه درمانی، معاونت تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی و پایگاه بسیج مقاومت شهید محسن ناظمینژاد دارالشفاء امام رضا(ع) صورت گرفت.
سرگلزایی ادامه داد: همچنین خدماتی مانند کنترل میزان فشار خون و قند خون با حضور پرستاران خادمیار سلامت اعزامی از دارالشفاء امام رضا(ع) به عموم زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی از ۱۴ تا ۲۱ بهمن سال جاری در پایگاه پایش سلامت مؤسسه درمانی آستان قدس رضوی در نمایشگاه دستآوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی در چهارراه شهدای مشهد ارائه شد.
وی خاطرنشان کرد: مؤسسه درمانی آستان قدس رضوی با بهرهگیری از ظرفیت خادمیاران سلامت همکار با این مؤسسه در تلاش است خدمات درمانی ارزندهای را در پرتوی بارگاه ملکوتی امام هشتم(ع) به اقشار آسیبپذیر جامعه ارائه دهد.
مدیرعامل مؤسسه درمانی آستان قدس رضوی گفت:اعزام خادمیاران به مناطق محروم مشهد و ویزیت رایگان بیماران کمبرخوردار از جمله برنامههای این مؤسسه در راستای محرومیتزدایی در جامعه است.
نظر شما