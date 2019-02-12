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۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۴۲

بر اساس مصوبه هیات دولت؛

حقوق ورودی واردات گوشت قرمز ۴ درصد تعیین شد

حقوق ورودی واردات گوشت قرمز ۴ درصد تعیین شد

هیات دولت در مصوبه‌ای حقوق ورودی واردات انواع گوشت قرمز به نرخ ارز در سامانه نیما را ۴ درصد تعیین کرد.

به گزارش خبرنگار مهر،  اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مصوبه ای با موضوع تعیین حقوق ورودی واردات انواع گوشت قرمز با حقوق ۴ درصد و ارز به نرخ سامانه نیما» را به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

در این تصویب نامه آمده است: هیات وزیران در جلسه ۹۷.۱۱.۱۷ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد؛

۱.واردات انواع گوشت قرمز با حقوق ورودی ۴ درصد و ارز به نرخ سامانه نیما مجاز است.

۲.این تصویب نامه از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

کد مطلب 4540080
سمیه رسولی

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