حقوق ورودی واردات گوشت قرمز ۴ درصد تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مصوبه ای با موضوع تعیین حقوق ورودی واردات انواع گوشت قرمز با حقوق ۴ درصد و ارز به نرخ سامانه نیما» را به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

در این تصویب نامه آمده است: هیات وزیران در جلسه ۹۷.۱۱.۱۷ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد؛

۱.واردات انواع گوشت قرمز با حقوق ورودی ۴ درصد و ارز به نرخ سامانه نیما مجاز است.

۲.این تصویب نامه از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.