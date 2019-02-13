خط دفاع تراکتورسازی ضعف دارد/ نقشی در جذب بازیکنان خارجی نداشتیم

خبرگزاری مهر- گروه ورزش- الهه اسماعیلی: بهتاش فریبا در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار روز جمعه استقلال برابر تراکتورسازی با بیان مطلب فوق، گفت: تراکتورسازی این روزها شرایط خوبی دارد. آنها بازیکنان خوبی را جذب کرده و یکی از پرمهره ترین تیم‌های لیگ برتری هستند. تراکتور از خط هافبک و حمله خوبی سود می‌برد و توانسته است با کمک همدیگر گل‌های زیادی هم به ثمر برسانند. آنها با داشتن بازیکنان خارجی چون استوکس به گل‌های زیادی دست پیدا کردند ولی خط دفاع تراکتور دچار ضعف‌هایی است که آبی پوشان می‌توانند از این نقطه ضعف در دیدار روز جمعه استفاده کنند.

عضو کمیته فنی استقلال ادامه داد: آبی پوشان هم در دیدار اول خود برابر پیکان یک پیروزی پرگل را به دست آوردند و توانستند حریف را با ۴ گل شکست داده و خود را آماده دیدار برابر تراکتورسازی کنند. بازگشت شجاعیان، حضور اسماعیلی و باقری توانسته به استقلال در خط هافبک قدرت بیشتری داده و موقعیت‌های گلزنی خوبی برای مهاجمان بوجود بیاید. البته در این دیدار باقری به دلیل محرومیت حضور ندارد اما کریمی می‌تواند جانشین مناسبی برای او باشد.

بهتاش فریبا افزود: استقلال اگر بتواند روند گلزنی و امتیازگیری خود را ادامه دهد مطمئناً خیلی زود به صدر جدول خواهد رسید. حضور چند مهاجم آماده می‌تواند به سرمربی تیم کمک کرده تا دست او برای آماده‌ترین ها باز باشد.

عضو کمیته فنی استقلال در خصوص بازیکنان خارجی این تیم هم گفت: گونکالوس را نمی‌توان با یک بازی محک زد. او مقابل پیکان یک گل به ثمر رساند ولی هنوز نمی‌توان فهمید که او تا چه حد می‌تواند برای استقلال مفید باشد ولی گادوین منشا چهره شناخته شده ای است زیرا در تیم‌های پیکان و پرسپولیس حضور داشته و عملکرد او برای همه روشن است. به اعتقاد من منشا می‌تواند بیشتر از آنچه که در پرسپولیس مفید بود در استقلال مفید باشد و فکر می‌کنم این بازیکن کمک موثری در دیدارهای آینده به استقلال خواهد کرد.

بهتاش فریبا در پاسخ به این پرسش که آیا کمیته فنی نقشی در جذب بازیکنان خارجی داشته است یا خیر؟ گفت: کمیته فنی هیچ نقشی در جذب این سه بازیکن نداشته و هر سه آنها با نظر شفر آمده اند. هیچ صحبتی هم با ما در این خصوص صورت نگرفته است.