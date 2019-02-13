نمایشگاه خوشنویسی آن قلم در گالری سوره سنندج گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه‌شنبه و طی مراسمی با حضور جمعی از مسئولان و هنرمندان نمایشگاه خوشنویسی رضا حاتمیان و مسعود شاه محمدی در قالب تابلوهای ثلث و نستعلیق تا چهارم اسفند ماه ۹۷ در گالری سوره پردیس سینمایی بهمن سنندج با عنوان آن قلم به نمایش گذاشته شد.

در این مراسم رئیس حوزه هنری استان کردستان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان های کرمانشاه و کردستان و جمع زیادی از اساتید و هنرمندان عرصه موسیقی استان کردستان نیز حضور داشتند.

در این نمایشگاه مشترک و در نخستین تجربه همکاری مشترک دو خوشنویس ۴۰ تابلوی خوشنویسی خط ثلث و نستعلیق آثار رضا حاتمیان در بخش ثلث و آثار مسعود شاه محمدی در خط نستعلیق به نمایش در می آید.

این نمایشگاه مجموعه ای از آخرین آثار این دو هنرمند توانمند را در فاصله دو سال گذشته شامل می شود.

رضا حاتمیان از هنرمندان کردستانی متولد ۱۳۵۳ کوهدشت استان لرستان می باشد. وی هنرخوشنویسی را ابتدا زیر نظر اساتید خوشنویسی علی محمدی و احمد عبدالرضایی از ثلث نویسان نامی کشور آغاز و موفق به اخذ مدرک ممتاز خوشنویسی در خط ثلث گردیده اند.

این هنرمند تاکنون چندین نمایشگاه گروهی و انفرادی را برگزار و موفقیت هایی را در زمینه خط ثلث کسب نموده اند. یکی از کارهایی که این هنرمند در آثارش به آن بسیار توجه می کنند به کارگیری خط ثلث در فارسی نویسی است ودر بیشتر آثاری که به رشته تحریر در آورده اند اشعار فارسی و سخن بزرگان پارسی با استفاده از خط ثلث در کنار آثار قرآنی دیده می شود.

مسعود شاه محمدی متولد ۱۳۷۰ سنندج که خوشنویسی را زیر نظر اساتید توانمند خوشنویسی کردستان و کشور استاد دکتر فاتح عزت پور و استاد سعید قادری از هنرمندان و اساتید مطرح خوشنویسی ایران در سنندج آغاز نموده و در محضر استاد میر حیدر موسوی نیز تلمذ نموده و موفق به اخذ مدرک فوق ممتاز خوشنویسی در خط نستعلیق گردیده اند.

شاه محمدی تاکنون علاوه بر حضور در چندین نمایشگاه گروهی، چند نمایشگاه انفرادی را نیز برگزار نموده و در جشنواره های مختلف خوشنویسی موفقیت های ارزنده ای را نیز کسب نموده اند.

در این نمایشگاه آثار بزرگان شعر وادب فارسی و کردی در قالب ۲۰ تابلوی خوشنویسی خط ثلث و ۲۰ تابلوی خوشنویسی خط نستعلیق به نمایش گذاشته شد.