به گزارش خبرنگار مهر، محسن ربیع خواه که بیشتر بازی های فصل جاری پرسپولیس را به دلیل مصدومیت از دست داده بود در تمرینات میان فصل این تیم در قطر بازهم مصدوم شد تا نتواند در هفته های اخیر هم در ترکیب قرار بگیرد.

هافبک دفاعی پرسپولیس که یکی از بازیکنان موردعلاقه برانکو بوده است، دوران نقاهت خود را پشت سر گذاشته است اما همچنان در لیست این تیم مقابل استقلال خوزستان حضور نخواهد داشت.

کادر فنی پرسپولیس با توجه به اینکه بازیکنان زیادی را در اختیار دارد نمی خواهد روی بازیکنان مصدوم خود ریسک کند. بنابراین ربیع خواه در بازی پنجشنبه هفته جاری به میدان نمی رود تا او فقط نظاره گر بازی هم تیمی هایش در دیدار با حریف خوزستانی اش باشد.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۶ پنجشنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی به مصاف استقلال خوزستان می رود.