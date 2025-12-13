بازار طلا و سکه داغ شد؛ هشدار درباره خرید بدون فاکتور رسمی

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش چشمگیر قیمت طلا و سکه در هفته‌های اخیر موجب شده بازارهای سنتی خرید و فروش طلا با ازدحام بیشتری مواجه شوند.

بررسی میدانی خبرنگار مهر از بازار تهران نشان می‌دهد که سطح معاملات بالا رفته و بسیاری از مردم با هدف حفظ ارزش دارایی خود به معامله طلا و سکه روی آورده‌اند. با این حال، کارشناسان نسبت به خطرات احتمالی خریدهای عجولانه و بی‌توجهی به قوانین هشدار می‌دهند.

نگرانی درباره سکه‌های غیر استاندارد

در حالی که بازار سکه به‌طور سنتی یکی از مطمئن‌ترین مسیرهای سرمایه‌گذاری در ایران به شمار می‌رود، افزایش موارد مربوط به عرضه مصنوعات غیراستاندارد و برخی تخلفات، حساسیت خرید در این بخش را بیش از گذشته کرده است.

فعالان بازار می‌گویند نبود آگاهی کافی هنگام مراجعه حضوری و خرید سکه می‌تواند مشکلات جدی برای خریداران ایجاد کند؛ از اختلاف در وزن و مشخصات گرفته تا مشکلات در زمان فروش.

در همین راستا، یکی از تأکیدات مهم فعالان صنفی، ضرورت دریافت فاکتور رسمی هنگام خرید است. بر اساس قوانین نظام صنفی، تمام معاملات -حتی کوچک- باید با فاکتور معتبر، دارای مهر، شماره واحد صنفی و اطلاعات کامل انجام شود.

با وجود این الزام قانونی، همچنان برخی واحدهای صنفی از صدور فاکتور کامل خودداری می‌کنند یا فاکتورهایی ارائه می‌دهند که فاقد اطلاعات ضروری است. برخی فروشندگان نیز با بیان ادعای نادرست «سکه نیازی به فاکتور ندارد» خریداران را گمراه می‌کنند، در حالی‌که چنین رفتاری خلاف مقررات صنفی است و در صورت بروز مشکل، پیگیری را برای خریدار بسیار دشوار می‌کند.

مشکلات خریدهای آنلاین و صدور فاکتورهای ناقص

همچنین در سال‌های اخیر با افزایش خریدهای اینترنتی طلا و سکه، مشکلات مربوط به فاکتورهای غیرقابل استناد بیشتر شده است. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که برخی واحدها برای معاملات غیرحضوری، فاکتورهایی صادر می‌کنند که فاقد آدرس، مهر یا مشخصات استاندارد کالاست.

به گفته کارشناسان صنفی، این فاکتورها در زمان بروز اختلاف -مثلاً درباره عیار، قیمت یا پلمب سکه- هیچ ارزش حقوقی ندارند و خریدار را در موقعیت پرخطری قرار می‌دهند.

توصیه‌های مهم برای خریداران در شرایط پرنوسان

بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر از بازار نشان می‌دهد که با افزایش قیمت‌ها، رعایت قوانین و دقت در روند خرید اهمیت مضاعفی پیدا کرده است. کارشناسان به خریداران توصیه می‌کنند:

- خرید خود را تنها از واحدهای دارای پروانه معتبر انجام دهند.

- تا قبل از دریافت فاکتور کامل، مهرشده و سربرگ‌دار از واحد صنفی خارج نشوند.

- از خریدهای اینترنتی به‌ویژه برای طلا و سکه تا حد امکان پرهیز کنند.

- حتماً سکه را با پلمب معتبر همان واحد دریافت کنند.

- در صورت مشاهده تخلف، موضوع را سریعاً از طریق مراجع صنفی پیگیری کنند.

به گزارش مهر، بازار سکه این روزها پررفت‌وآمدتر از همیشه است؛ افزایش قیمت‌ها، مردم را به سمت خرید و سرمایه‌گذاری در این حوزه سوق داده اما این رونق، همراه با خطراتی نیز هست. آنچه امروز بیش از هر زمان دیگر اهمیت دارد، خرید آگاهانه، دقت به جزئیات و پایبندی به قوانین است.

در بازار پرنوسان طلا، بی‌توجهی به اصول ساده‌ای مانند دریافت فاکتور معتبر می‌تواند خریداران را با زیان جدی روبه‌رو کند. بنابراین، هوشیاری و دقت، مهم‌ترین سرمایه همراه خریداران در این روزهای پرتلاطم بازار است.