اجرای پویش «خط امین» در بویراحمد با هدف ترویج کتابخوانی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین انوری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری پویش «خط امین» در ترویج فرهنگ کتابخوانی، گفت: «خط امین» با هدف تقویت انس عمومی با کتاب و اندیشه، فرصتی برای عموم مردم، جوانان و نوجوانان فراهم کرده تا در یک رقابت سالم فرهنگی از برکات معنوی مطالعه بهره‌مند شوند.

نحوه شرکت در مسابقه

وی اظهار کرد: علاقه‌مندان می‌توانند با مطالعه کتاب تعیین‌شده، به پرسشنامه‌های چهارگزینه‌ای «تستی» که بر روی وبگاه رسمی «RAVIBOOK.ir» بارگذاری شده است، پاسخ دهند.

جوایز و بازه زمانی

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بویراحمد با اشاره به اینکه این پویش از تاریخ یکم آبان ماه آغاز شده و تا ۲۲ بهمن ماه ادامه خواهد داشت، افزود: در پایان، به نفرات برگزیده مسابقه جوایز نفیس اهدا خواهد شد.

تولید محتوا و خرید کتاب

وی با بیان اینکه علاوه بر بخش پرسشنامه، شرکت‌کنندگان می‌توانند در بخش تولید محتوا نیز فعالیت کنند، ادامه داد: در این بخش، علاقه‌مندان می‌توانند در قالب‌هایی همچون پرده‌نگار «اسلاید»، اینفوگرافیک و فیلم بر اساس محتوای کتاب تولید اثر کرده و در وبگاه مذکور بارگذاری کنند.

سرهنگ انوری با اشاره به اینکه تهیه کتاب به صورت نسخه الکترونیکی «PDF» و یا از طریق وبگاه «RAVIBOOK.ir» امکان پذیر است، تاکید کرد: افرادی که قصد خرید عمده دارند می‌توانند از طریق شماره ۰۹۲۱۸۸۱۲۵۱۰ در پیام‌رسان ایتا با اعمال تخفیف ویژه اقدام به سفارش نمایند، همچنین خرید تکی نیز از طریق کتاب‌فروشی‌های معتبر سراسر کشور و وبگاه ناشرین امکان‌پذیر است.

وی اضافه کرد: برای شرکت در مسابقه و کسب اطلاعات بیشتر، لازم است علاقه‌مندان به وبگاه «RAVIBOOK.ir» مراجعه کنند.