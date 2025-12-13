به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی کردستان ظهر شنبه در آئین افتتاح چهارمین زمین چمن مصنوعی درونمدرسهای ویژه دانشآموزان با نیازهای ویژه در دهگلان گفت: توسعه فضاهای ورزشی، گامی مؤثر در تحقق عدالت آموزشی و ارتقای سلامت جسمی و روانی این دانشآموزان است.
اقبال خانی در حاشیه آئین افتتاح این پروژه با تأکید بر جایگاه عدالت آموزشی، اظهار کرد: فراهمسازی فرصتهای برابر آموزشی و اجتماعی برای دانشآموزان با نیازهای ویژه از اهداف اصلی نظام تعلیم و تربیت است و خوشبختانه این رویکرد بهویژه در حوزه ورزش با جدیت دنبال میشود.
وی افزود: زمین فوتسال مدرسه احیا دهگلان به عنوان چهارمین زمین چمن مصنوعی درونمدرسهای مدارس استثنایی استان، نقش مهمی در ارتقای فضای ورزشی و نشاط دانشآموزان این مدرسه خواهد داشت.
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی کردستان با اشاره به اعتبارات این پروژه گفت: این زمین ورزشی با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال شامل ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور و ۳ میلیارد ریال از محل اعتبارات معاونت تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان، در مساحت ۵۱۰ متر مربع احداث شده است.
خانی بیان کرد: در مدرسه احیا دهگلان، ۶۰ دانشآموز دختر و پسر در مقاطع مختلف تحصیلی شامل ابتدایی، متوسطه دوره اول، پیشحرفهای و دوره دوم کاردانش خاص در ۱۰ کلاس درس مشغول به تحصیل هستند و از خدمات آموزشی، پرورشی، توانبخشی و حمایتی بهرهمند میشوند.
وی خدمت به دانشآموزان با نیازهای ویژه را فرصتی ارزشمند دانست و افزود: دانشآموزان این مدرسه از گروههای مختلف معلولیتی شامل اختلالات رفتاری و هیجانی، آسیبهای بینایی و شنوایی، نیازهای ویژه ذهنی، جسمیحرکتی، اوتیسم و چندمعلولیتی هستند.
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی کردستان با تأکید بر نقش ورزش در رشد همهجانبه دانشآموزان گفت: فعالیتهای ورزشی علاوه بر ارتقای سلامت جسمانی، موجب افزایش اعتماد به نفس، کاهش فشارهای روانی، تقویت تمرکز و احساس مفید بودن در دانشآموزان با نیازهای ویژه میشود.
خانی با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: تربیت بدنی و توجه به سلامت جسم و روان دانشآموزان، از اولویتهای اساسی آموزش و پرورش استثنایی در تمامی دورههای تحصیلی محسوب میشود.
وی در پایان افتتاح زمینهای چمن مصنوعی در مدارس استثنایی استان را گامی مهم در ارتقای فضاهای آموزشی و ورزشی دانست و گفت: این اقدامات ضمن افزایش کیفیت خدمات آموزشی، زمینه رشد مهارتهای جسمی، روانی و اجتماعی دانشآموزان با نیازهای ویژه را فراهم میکند.
