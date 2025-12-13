ساسانی: دود غلیظ کمربندی اسالم ناشی از نشت بنزین بود

تالش- بخشدار اسالم گفت: دود غلیظ ایجادشده در کمربندی این شهر به دنبال نشت بنزین از یکی از مخازن و آتش گرفتن آن در جوی آب رخ داده و حادثه به طور کامل کنترل شده است.