ساسانی: دود غلیظ کمربندی اسالم ناشی از نشت بنزین بود

آذر طالش ساسانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه علت ایجاد دود غلیظ در کمربندی اسالم آتش گرفتن بنزین داخل جوی آب بوده است، اظهار کرد: یکی از مخزنهای پمپ بنزین «طلوع خورشید» واقع در کمربندی شبکه گذشته دچار نشت شده بود که بلافاصله ترمیم شد.
وی افزود: با وجود ترمیم سریع مخزن، مقداری بنزین وارد جوی آب شده و در ادامه دچار حریق شد که همین موضوع موجب ایجاد دود غلیظ در محدوده کمربندی اسالم شد.
بخشدار اسالم با تأکید بر اینکه آتشسوزی با حضور بهموقع نیروهای آتشنشانی به طور کامل مهار شده است، تصریح کرد: این حادثه هیچگونه ارتباطی با فعالیت پمپ بنزین نداشته و جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.
ساسانی در پایان خاطرنشان کرد: روند سوخترسانی در پمپ بنزین یادشده بدون وقفه در حال انجام است و وضعیت کاملاً تحت کنترل قرار دارد.
