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۲۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۲۵

«یک مهمانی خون آلود» در مهرگان برپا می شود

«یک مهمانی خون آلود» در مهرگان برپا می شود

نمایش «یک مهمانی خون آلود» از ۱ اسفند در خانه نمایش مهرگان روی صحنه می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه ای نمایش، «یک مهمانی خون آلود» به کارگردانی و نویسندگی علیرضا حاتمی و تهیه کنندگی سید حسین خرم از یک اسفند ماه به مدت ۱۵ شب، ساعت ۱۸:۳۰ در خانه نمایش مهرگان روی صحنه می رود.

در این اثر نمایشی پرهام رمضانی، مهساشیرزادی، نرگس موسوی، مصطفی رهنما، علیرضا حاتمی، مهدی لوئیا، فرزاد سهرابی و محمدعلی میرقربانی به ایفای نقش می پردازند.

از عوامل این کار می توان به سید مجتبی طباطبایی: مشاور کارگردان، ارسلان گل محمدی: مشاور رسانه ای، شکوفه چرخی: مدیر روابط عمومی، عکاسان: حسین فهیمی، محیا پزشکیان، عاطفه توکلی، ساخت تیزر:حسین فهیمی، صادق آزادمرد اشاره کرد.

در خلاصه این نمایش آمده است: اینجا یکسری رازه که نباید برملا بشه تا خیلی ها زنده بمونن.

کد مطلب 4541020
آروین موذن زاده

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