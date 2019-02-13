والدینی هستند که تحصیل در خانه را به مدرسه ترجیح می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نوید ادهم دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در نشست هم‌اندیشی رؤسای سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی (بعد از انقلاب) که امروز در مدرسه دارالفنون برگزار شد، اظهار کرد: مطالعاتی طی پنج سال اخیر صورت گرفته که نشان می دهد حدود ۲۵ درصد از دانش آموزان آمریکایی خارج از مدرسه تحصیل می‌کنند، در کشورمان نیز برخی مادران تحصیل کرده ادعا دارند که می توانند فرزندانشان را بهتر از مدرسه آموزش دهند و این یک زنگ خطر است.

وی بیان کرد: صرفا در حوزه تمدن اسلامی نباید در آموزش و پرورش نظریه پردازی کنیم. باید نظریه پردازی در فضای آکادمیک و حوزوی انجام شود و آموزش و پرورش از نظریه‌ها استفاده کند. اینگونه می توانیم معلم، دانش آموز و نظام آموزشی را مبتنی بر تمدن نوین و مبتنی بر سند تحول بنیادین مورد توجه قرار دهیم.

نوید ادهم ادامه داد: به طور کلی آموزش و پرورش بر کاهش تنوع مدارس تاکید دارد و این موضوع در سند تحول بنیادین هم مورد توجه قرار گرفته است. اینکه تا چه زمانی می‌توانیم این تنوع را به حداقل ممکن برسانیم نیازمند همگرایی درون آموزش و پرورش و نهادهای بیرونی و همچنین جامعه است.

وی در ادامه نشست با اشاره به حذف آزمون ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه‌دولتی در مقطع متوسطه اول بیان کرد: سال گذشته با حذف این آزمون‌ها شاهد مقاومت‌هایی بودیم بنابراین برای هر تغییر در کاهش تنوع مدارس باید جامعه هم پذیرای آن باشد. این عزم در آموزش و پرورش برای کاهش تنوع وجود دارد، اما تحقق آن نیازمند الزاماتی است.

نویدادهم گفت: برای تحقق کاهش تنوع، مدارس دولتی باید کیفیت لازم را داشته باشند تا ذی‌نفعان آن‌ها بتوانند امکان تحصیل و فعالیت در این مدارس را داشته باشند، بنابراین زیرساخت‌های لازم هم باید به دنبال استراتژی کاهش تنوع مدارس تامین شود.