فیلمی که رژیم صهیونیستی را به وحشت انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، نیروهای سایبری حزبالله لبنان با دسترسی به شمارههای دهها مسئول بالا رتبه رژیم صهیونیستی که عمدتا مشاور یا مسئولین سیاسی هستند، گروهی در پیام رسان واتس آپ تشکیل داده و در آن فیلمی را منتشر کرده که به آماده باش فوری نیروهای اشغالگر در مرزهای اراضی اشغالی ختم شده است.
این اقدام حزبالله لبنان دقیقا در یازدهمین سالگرد ترور شهید عماد مغنیه انجام شده است. حزبالله لبنان با این روش به تهدیدات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز پاسخ داده است.
ویدئوی ارسال شده توسط حزبالله حاوی تصاویری از مغنیه است که در مرز اراضی اشغالی قدم میزند و به یکی از محافظانش می گوید: اینجا شهرک «شلومی» است.
در این فیلم که به زبانهای عربی، عبری و انگلیسی از طریق واتس آپ برای شمار زیادی از مسئولین صهیونیست ارسال شده است، مغنیه می گوید: انتقام گریزناپذیر است، هدف واضح، مشخص و دقیق است، نابودی اسراییل.
شایان ذکر است که این فیلم برای نخستینبار منتشر میشود.
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