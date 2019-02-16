خودروهای گذر موقت قابل خرید و فروش نیستند

سرهنگ سعید روحی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در برخی از سایت های خرید و فروش خودرو به جهت عدم آگاهی متقاضیان تبلیغاتی در خصوص فروش خودرو پلاک گذر موقت درج شده است تصریح کرد: اینگونه خودروها قابلیت نقل و انتقال مالکیت و یا حتی واگذاری موقت را ندارند و خریدارانی که به این مطلب توجه نکنند مالباخته و متضرر خواهند شد.

وی گفت: خودروهای پلاک گذر موقت در هر شرایطی حق تردد بیش از آنچه در اسناد و پلاک درج شده را ندارند.

معاون فنی مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهور ناجا در خصوص مهلت تردد خودروهای گذر موقت در سرزمین اصلی گفت: خودروهای مناطق آزاد حداکثر یک‌ماه و سایر خودروهایی که از مرزهای کشور وارد می شوند با توجه به کشور مبدا بین ٣ تا ۶ ماه حداکثر مجازند در سرزمین اصلی تردد کنند.

وی گفت: نام راننده مجاز خودروهای پلاک گذر موقت در اسناد صادره از سوی راهنمایی و رانندگی درج گردیده و سایر اشخاص حق رانندگی با آن را ندارند.

به گفته وی تمدید پروانه ورود موقت توسط گمرک بدون اخذ پلاک از راهنمایی و رانندگی مجوزی برای تردد تلقی نمی شود و ممنوع می باشد. در صورت تردد پس از پایان اعتبار، بعنوان خودرو قاچاق با آن برخورد می شود.