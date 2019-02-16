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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۵۳

هشدار ‌معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا:

خودروهای گذر موقت قابل خرید و فروش نیستند

خودروهای گذر موقت قابل خرید و فروش نیستند

معاون فنی مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهور ناجا هشدار داد خودروهای گذر موقت قابل خرید و فروش نیستند.

سرهنگ سعید روحی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در برخی از سایت های خرید و فروش خودرو به جهت عدم آگاهی متقاضیان تبلیغاتی در خصوص فروش خودرو پلاک گذر موقت درج شده است تصریح کرد: اینگونه خودروها قابلیت نقل و انتقال مالکیت و یا حتی واگذاری موقت را ندارند و خریدارانی که به این مطلب توجه نکنند مالباخته و متضرر خواهند شد.
وی گفت: خودروهای پلاک گذر موقت در هر شرایطی حق تردد بیش از آنچه در اسناد و پلاک درج شده را ندارند.
معاون فنی مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهور ناجا در خصوص مهلت تردد خودروهای گذر موقت در سرزمین اصلی گفت: خودروهای مناطق آزاد حداکثر یک‌ماه و سایر خودروهایی که از مرزهای کشور وارد می شوند با توجه به کشور مبدا بین ٣ تا ۶ ماه حداکثر مجازند در سرزمین اصلی تردد کنند.
وی گفت: نام راننده مجاز خودروهای پلاک گذر موقت در اسناد صادره از سوی راهنمایی و رانندگی درج گردیده و سایر اشخاص حق رانندگی با آن را ندارند.
به گفته وی تمدید پروانه ورود موقت توسط گمرک بدون اخذ پلاک از راهنمایی و رانندگی مجوزی برای تردد تلقی نمی شود و ممنوع می باشد. در صورت تردد پس از پایان اعتبار، بعنوان خودرو قاچاق با آن برخورد می شود.
کد مطلب 4543061

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    نظرات

    • آرژانتین IR ۱۱:۱۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
      1 0
      پاسخ
      خوش به حالتون که خوردو دارید. ما از اردیبهشت تا الان منتظریم که قیمتها پایین بیاد و یه ماشین بخریم

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