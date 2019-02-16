ترافیک صبحگاهی در آزادراه کرج –تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی در تشریح این خبر اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراههای قزوین-کرج و کرج-تهران محدودههای پل حصارک، پایانه کلانتری، پل کلاک و گرمدره سنگین است.
وی افزود: در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، زنجان، تهران، قزوین، چهارمحال و بختیاری، کردستان بارش برف و باران و در استانهای فارس، مرکزی، یزد، گیلان بارش باران و در استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، البرز، چهارمحال و بختیاری، کرمان مه گرفتگی را شاهد هستیم.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا تصریح کرد: جهت تردد در محورهای کوهستانی و برفگیر کشور به همراه داشتن زنجیر چرخ الزامی است.
سرهنگ رحمانی تصریح کرد: محور شریانی بدره - دره شهر ومحورهای غیرشریانی شمشک - دیزین، اولنگ - شاهرود، پونل - خلخال، سی سخت - پادنا، گنجنامه - تویسرکان، سروآباد - پاوه، رویان - بلده، اندیکا - شهرکرد، پدافند هوایی - امیدیه، دلگان - هودیان و چاهان - زرآباد به علت نبود ایمنی کافی تا اطلاع بعدی مسدود هستند.
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