آب سالم و عاری از آلودگی در دسترس روستائیان قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، یک شرکت دانش بنیان صنعتی با حمایت معاونت علمی توانست پکیچ هایی برای استفاده مدارس ، منازل و نانوایی های روستایی طراحی کند تا آب آشامیدنی و مصرفی آنها را عاری از هرگونه آلودگی آهن، منگنز، آرسنیک و سولفید هیدروژن کند و در دسترس آنها قرار دهد .

مرتضی غلامی، مدیرعامل این شرکت با بیان اینکه تامین آب اجتماعات کوچک همیشه یکی ازدغدغه های اساسی شرکت های آب و فاضلاب کشوری بوده است بیان کرد : با طراحی این پکیج ها توانسته ایم آب سالم را در مناطق روستایی تامین کنیم و از راه فروش پکیج های مختلف درآمد زایی خوبی نیز داشته باشیم .

وی با اشاره به اینکه این شرکت در پارک علم و فناوری گلستان مستقر است گفت : برنامه ریزی‌هایی برای صادرات محصولات دانش بنیان این شرکت انجام شده و در نظر داریم تا با توسعه تولید این محصولات اقدام به صادرات آنها به کشورهایی همچون عراق و آسیای میانه داشته باشیم.

غلامی به حمایت معاونت علمی از تولیدات دانش بنیان این شرکت اشاره کرد و گفت : ما با دریافت تسهیلات از سوی معاونت علمی برنامه ریزی هایی را انجام داده ایم تا تولید محصولات دانش بنیان خود را در حوزه تصفیه آب گسترش دهیم.

وی خاطر نشان کرد : این شرکت در زمینه تولید آب با استاندارد آشامیدنی مورد تایید شرکت های آبفا فعال بوده و تا کنون توانسته به عنوان نخستین شرکت تخصصی تصفیه صنعتی آب آشامیدنی در استان های شمال کشور و به عنوان پیمانکار شرکت های آبفا و آبفار به خدمت مشغول باشد.

مدیرعامل این شرکت دانش بنیان صنعتی اظهار کرد : این شرکت مجری تخصصی پروژه های تصفیه آب و فاضلاب صنعتی و نیمه صنعتی، با زمینه تخصصی فعالیت حذف آهن، منگنز، آرسنیک و سولفید هیدروژن از آب آشامیدنی و هم چنین مجری تخصصی مدیریت سبز و تصفیه آب و بازچرخانی پساب دانشگاه ها و توسعه روش‌های حذف آلاینده‌ها با تکنولوژی‌های نوین به فعالیت است .