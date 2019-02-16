به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس دانایی عصر شنبه در نشست هماهنگی برگزاری همایش حکیم الهی، از این مرحوم به‌مثابه چهره ماندگار سمنان یادکرد و بابیان اینکه مراسم نکوداشت وی در سالن شهید مطهری شهرستان برگزار می‌شود، تأکید کرد: همایش مقام علمی حکیم الهی با حضور چهره‌های برتر علمی کشور سوم اسفندماه ۹۷ برگزار می‌شود.

وی بابیان اینکه پرفسور اعوانی چهره ماندگار فلسفه ایران مهمان ویژه این برنامه است، ابراز کرد: رونمایی از سروده‌ای وطن به زبان سمنانی از استاد طاهریان در زمره برنامه‌های جانبی این همایش است.

فرماندار سمنان گفت: تبیین ابعاد شخصیتی حکیم الهی برای نسل جوان و همچنین شناساندن آراء و نظرات این شخصیت علمی به جامعه در زمره بخش‌های این همایش است.

دانایی مقام علمی و فرهنگی ملاعلی سمنانی معروف به حکیم الهی را بسیار مهم دانست و تاکید کرد: دانشگاه‌ها و مراکز علمی سمنان باید بیشتر به این چهره برجسته که دو سده پیش زندگی و از ملاهادی سبزواری درس می گرفت، بپردازند.