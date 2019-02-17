به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان، در جلسه ای با حضور مسئولین استانی و کشوری هشت طرح ملی کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان در اختیار مجلس شورای اسلامی و اتاق ایران قرار گرفت.

این طرح‌ها شامل جلوگیری از بارگذاری جدید بر حوزه آبریز کشور با توقف یک طرح مخرب، ایجاد ستاد ملی نجات زاینده رود از سرآب تا پایاب، ایجاد بستر لازم برای کشت فراسرزمینی در اوکراین، بانک اطلاعات گیاهان دارویی ساگا، منطقه ویژه تولید کربوهیداتهای گیاهی، سند استراتژیک شیر، طرح تکنولوژی های نوین تولید سورت و بسته بندی سیب درختی و برنامه جامع مدیریت تالاب گاوخونی بود.

در این نشست رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان بهره مندی از اساتید شاخص دانشگاهی و مدیران توانمند اجرایی را از مهمترین ویژگی ها این کمیسیون در دوره هشتم دانست و اظهار داشت: تعامل بین بخشهای مختلف کشاورزی، توجه به اسناد بالا دستی، حرکت به سمت توسعه پایدار و استفاده از مدل برنامه ریزی تفکر استراتژیک از ویژگی‌های بود که در طول چهارسال گذشته به عنوان نقشه راه از آن استفاده شد.

حمیدرضا قلمکاری با بیان اینکه در حال حاضر ۸ طرح تخصصی - عملیاتی از طرح های تدوین شدن در کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق اصفهان قابلیت طرح و پیگیری در سطح کلان کشور را دارند، گفت: این طرحها در راستای بهبود فضای مستمر کسب و کار و براساس مباحث علمی و کارشناسی ارائه شده اند و اجرای آن می تواند در کاهش مخاطرات زیست محیطی، ایجا اشتغال و افزایش صادرات محصولات کشاورزی تاثیر گذار باشد.

وی با قرائت بیانیه ای پیرامون ایجاد ستاد ملی نجات زاینده رود از سرآب تا پایاب ابراز داشت: ایجاد چنین ستادی در سال ۱۳۹۴ در کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان پیشنهاد شد چراکه تبدیل نگاه منطقه ای به نگاه ملی و ایجاد الزام قانونی در اجرای مصوبات، مانند آنچه در خصوص دریاچه ارومیه اتفاق افتاد تنها راهی است که می تواند حیات در فلات مرکزی ایران را تضمین کند.

قلمکاری افزود: شرایط اقتصادی و زیست محیطی امروز کشور ایجاب می‌کند تا با قید فوریت سیاست های خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی، برنامه ملی توسعه ۵۰۰ هزار هکتاری باغات دیم در اراضی شیب دار و بارگذاری های جدید بر حوضه آبریز زاینده رود مورد بازنگری قرار گیرد و اقدامات لازم برای تفیذ اختیارات اصل ۱۳۸ قانون اساسی به کارگروه ملی نجات زاینده رود از سراب تا پایاب و تغییر در فرایند تدوین و تصویب سند هفتم توسعه به عنوان دو موضوع بسیار مهم مورد توجه قرار گیرد.

نقشه راه اجرای طرح های ۸ گانه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کنید

در ادامه رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی پس از نشریه هشت طرح مذکور گفت: اتاق بازرگانی بازوی مشورتی قوای سه گانه است و ما تمام تلاش خود را برای حمایت از طرح هایی که به توسعه آب و خاک کشور منجر شود انجام خواهیم داد .

احمدعلی کیخا ضمن درخواست از سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل حفاظت از محیط زیست استان اصفهان برای تدوین نقشه راه این ۸ طرح گفت: برای انجام اقدام عملی لازم است تا ابتدا جایگاه مجلس شورای اسلامی در تحقق این اهداف تعیین و مشخص شود که این قوه چه فعالیتی را در این راستا می بایست انجام دهد.

وی ادامه داد : پس از مشخص شدن بایدها و نباید های موارد ذکر شده ، کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی این آمادگی را دارد تا با استفاده ازاهرم های قدرت این نهاد نسبت به اجرای این طرحها اقدام کند.

ایران رتبه ۱۳۱ جهان را از نظر مدیریت اکوسیتمهای آبی دارد

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از طرح هایی کشور بدون پشتوانه کارشناسی و براساس سلیقه مدیران به مرحله اجرا در آمده است گفت: درست است که تولیدات کشاورزی ما پس از انقلاب از ۲۵میلیون تن به ۱۰۰ میلیون تن رسیده است اما با این وجود کشاورزی کشور توسعه نیافته است.

وی رتبه ۱۳۱ ایران در بین ۱۳۲ کشورجهان از نظر مدیریت اکوسیستم‌های آبی را از نشانه‌های این اقدامات غیر کارشناسی و دیده منطقه ای دانست و ادامه داد: در خصوص ایجاد تشکلها نیز به نظر می‌رسد نتوانسته‌ایم در مسیر درست گام برداریم چراکه تشکل های برخاسته از یک صنف هرکدام درخواستی در تضاد با تشکل دیگر دارند.

طرح های کمیسیون کشاورزی اتاق اصفهان در اتاق ایران دنبال می شود

غلامعلی فارغی رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی ایران در این نشست با قدردانی از فعالیت های صورت گرفته در کمیسیون کشاورزی، آّب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان گفت: آنچه توسط این کمیسیون ارائه شده است را قطعا تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه در برخی موارد اتاق ایران هم با محدودیت مواجه است گفت: شاه کلید حل مشکلات در بخش کشاورزی ایجاد یکپارچگی بین بخش های مختلف کشاورزی و کاهش تصدی گری های دولت است و هر نسخه ای غیر از این بدون شک منجر به شکست خواهد شد .

فارغی وضعیت کنونی کشور در زمینه امنیت غذایی و صنعت کشاوررزی را یک جنگ اقتصادی دانست و افزود : این جنگ، جنگ کشاورزان است اما با این وجود ما کشاورزان در سیاست های آن هیچ نقشی نداریم و به عنوان عَمله تلقی می شویم.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون نخواسته اند بخش خصوصی قوی داشته باشیم، اظهار داشت: نمی‌توان از دولتی که ۸۰ درصد بودجه خود را صرف امور جاری می کند انتظار مساعدت و یاری داشت و تنها درخواست ما از دولت این است که کاری به ما نداشته باشد و تنها به نظارت بپردازد.

فارغی گفت: ما می خواهیم امورات، سیاست گذاری ها و مسائل مرتبط با آب و خاک و اجرا بر عهده خود کشاورزان باشد و دولت تنها به نظارت پرداخته و در سایر امور مداخله و ایجاد مانع نکند.