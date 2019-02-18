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۲۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۵۸

نواهای سرزمین مادری در بومهن برگزار شد

نواهای سرزمین مادری در بومهن برگزار شد

پردیس- نواهای سرزمین مادری در بومهن به عنوان بوم شهر اقوام ایرانی با حضور ملیت‌های مختلف برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره با اجرا گروه های آوای مهر به سرپرستی مجتبی قارداشی، درنا به سرپرستی مرتضی نصرآبادی، پرنیان (لری) به سرپرستی جان بزرگی، عاراض (آذری ) به سرپرستی محمدی و کادوس به سرپرستی‌ حمید مقدم  و قطعات زیبای بلوچی توسط جهانی برگزار شد.

حمید زاهدی رئیس کمیسیون فرهنگی هنری شورای اسلامی شهر بومهن در جشنواره نواهای سرزمین مادری طی سخنانی گفت: برای توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری و نبود امکانات لازم در فرهنگسرای مهر بومهن مجموعه شهرداری و شورای شهر بومهن مبلغ  ۱۰۰میلیون تومان جهت تجهیز سالن این مجموعه فرهنگی اختصاص داده است.

رییس انجمن موسیقی پردیس نیز در این مراسم گفت : تلاش داریم در سال ۹۸ در شهر بومهن که منطقه بوم اقوام ایرانی نیز محسوب می شود، فرهنگ موسیقی شناسی را گسترش دهیم  و جشنواره استانی برگزار کنیم.

مجتبی قارداشی اضافه کرد: حق قومیت ها و موسیقی  منطقه است، که هنر خود را عرضه کنند و مردم از دیدن آن لذت ببرند.

بر اساس این گزارش، در پایان مراسم از گروه های برتر با لوح و تندیس یادبود تقدیر به عمل آمد .

کد مطلب 4545585

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