به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در موافقت با حذف بند الحاقی چهار تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور که درباره تامین بدهی های دولت از طریق فروش سهام و دارایی های مالی است، گفت: موضوعی تحت عنوان بدهی دولت یا بدهی به بنگاه های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی درباره بند ۲ از ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه در این بند آمده است که وقتی دارایی های مالی را واگذار می کنید از آن محل یک درآمد ایجاد می شود، افزود: آنچه در ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ آمده این است که ۳۰ درصد از درآمد حاصل از واگذاری ها را به تعاونی ها بدهند و بر اساس قانون دیوان محاسبات عمومی این موضوع بدهی دولت تلقی نمی شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: مطابق با لایحه بودجه و مصوبه کمیسیون تلفیق قرار است سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی و سهام کارخانه‌جات را به فروش برسانیم.





