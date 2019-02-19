راهنمای گردشگری را یک شغل بدانید

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین گردهمایی اعضای جامعه راهنمایان گردشگری کشور با حضور روسای تشکل های ملی گردشگری ، مسئولان ناجا و سازمان میراث فرهنگی روز دوم اسفند در سالن خلیج فارس موزه انقلاب اسلامی از ساعت ۱۴ تا ۱۸ برگزار می شود. پیرو این برنامه نشست خبری توسط جامعه راهنمایان گردشگری کشور عصر روز گذشته در ساختمان جامعه برگزار شد و در آن علی صدرنیا رئیس هیات مدیره جامعه راهنمایان گفت: رویکرد اصلی ما در جشن امسال توجه به هویت شغلی راهنمایان است.

وی گفت: بعد از پیگیری های مدام جامعه راهنمایان برای اولین بار توانست اعضای خود را بیمه کند و برای آن ها بیمه تکمیلی نیز بگیرد. از ۱۴ هزار راهنما حدود ۳۰۰ نفر آنها بیمه شده اند. این هزینه سنگینی برای دولت ندارد. بخشی از راهنمایان بیمه هستند و از جای دیگری تامین می شوند. کار ما را هنوز سازمان میراث فرهنگی هم به عنوان یک شغل نمی شناسد و جایگاهمان را نمی داند. بنابراین امسال تاکید ما بر هویت شغلی راهنماها در جشن امسال است.

صدرنیا بیان کرد: فرض کنید در حرفه ما اختلافی با کارفرما بوجود بیاید در این صورت چون راهنما را شغل نمی دانند حرفمان به جایی نمی رسد. ما حتی دو بار به مجلس و یک بار هم به هیات دولت این موضوع را انتقال دادیم اما نتیجه نگرفتیم. هویت ما هنوز به رسمیت شناخته نشده است شاید تنها کاری که انجام شد بیمه راهنمایان بود. ما پیگیری کردیم تا در ردیف بودجه سازمان نیز قرار گیریم اما نشد.

وی در ادامه بیان کرد: برای آموزش راهنمایان برنامه های زیادی داریم از جمله اینکه راهنمایان با تجربه تر ، راهنمایان تازه کار را به سفر می برند چون دوره های آموزشی راهنمایان که اکنون برگزار می شود کامل نیست.

علی رجبی دبیر جشن راهنمایان گردشگری نیز در این برنامه بیان کرد: متاسفانه با وجود اینکه در دنیا روز ۲۱ فوریه جشن گرفته می شود اما در ایران روز دوم اسفند در تقویم ملی به عنوان روز راهنما ثبت نشده است. حتی رسانه ملی یک برنامه در این خصوص ندارد. اکنون چهار نسل از راهنمایان تربیت و وارد بازار کار شده اند ما نیز ۱۴ هزار راهنمای کارت دار داریم ولی متاسفانه همه آنها راهنمایی تور را به عنوان شغل دوم و یا سوم خود دارند و به صورت دائمی نمی توانند دنبال شغل راهنما باشند چون تامین نمی شوند.

وی با بیان اینکه نزدیک به ۴۰ درصد راهنمایان خانم هستند گفت: در پوستر جشن راهنمایان از طرح قفل استفاده شده به این معنا که قفل گردشگری توسط راهنما باز می شود. ما دوست داریم با مردم و دولت بیشتنذ در تعامل باشیم اما به دلیل ایران هراسی که اتفاق افتاده گردشگران کمتری به ایران می آیند. ما از آقای ظریف وزیر خارجه نیز دعوت کرده ایم تا به این برنامه بیایند دفترشان قول داده اند که اگر نیامدند حداقل پیامی برای این جشن بفرستند.