زمان افتتاح فاز نخست موزه ورزش مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، رسیدگی به وضعیت موزه ورزش به منظور نگهداری و نمایش یادگاری ورزشکاران رشته های مختلف از حضور در میادین بین المللی یکی از برنامه های مصوب کمیته ملی المپیک در سال جاری بود که در جلسات ستاد عالی بازی های المپیک و آسیایی هم پیگیری شد.

بر همین اساس مقرر شد که فاز نخست موزه ورزش در ساختمان فعلی کمیته ملی المپیک افتتاح شود سپس اقدامات تکمیلی برای تعیین محل این موزه و ساخت و ساز در قالب فاز دوم انجام شود.

افتتاح فاز نخست موزه ورزش یا حداقل بخشی از آن ۲۱ اسفندماه انجام می شود. قرار است همزمان با این افتتاح ضیافت ویژه کمیته ملی المپیک برای پیشکسوتان ورزش هم برگزار شود. در واقع کمیته قصد دارد از همکاری پیشکسوتان هم برای مشارکت در تکمیل موزه و اهدای یادگاری خود (مدال، حکم و ... ) بهره مند شود.

پیش از این احسان حدادی، مجتبی عابدینی، آرش میراسماعیلی و بهداد سلیمی بخشی از یادگاری های خود از میادین مختلف را تقدیم موزه ورزش کرده بودند.