لزوم شفافیت و جلوگیری از مُهر فروشی

به گزارش خبرنگار مهر؛ شاید شنیده باشید که پزشکی بی آنکه در اتاق عمل حضور داشته باشد جراحی می کند! مثلا اوایل امسال بود که خبری در یکی از روزنامه ها مبنی بر تخلف یک پزشک مشهور در این زمینه منتشر شد. فرزند بیمار ادعا می کرد که پزشک مادرش در روز جراحی نه تنها اصلا در بیمارستان نبوده! بلکه در همان روز و همان ساعت در جلسه ای به همراه جمعی از مسولان در محل دیگری حضور داشته است.

مُهر و امضاء فروشی ازجمله موارد مورد انتقاد در نظام سلامت کشور است. در حال حاضر برخی از پزشکان کشور به‌صورت مشترک در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی و حتی مطب‌های شخصی خود مشغول به کار هستند (این عمل از لحاظ قانونی تخلف محسوب می شود).

پزشکانی که برحسب اعتبار خود مشتریان فراوانی دارند، اما زمان لازم برای جراحی و ارائه خدمات به تمام بیماران و بعضاً انگیزه کار در بخش دولتی را ندارد. در تمام دنیا برای این کار یک راه حل وجود دارد و آن هم جلوگیری از اشتغال هم‌زمان پزشکان و افزایش تعداد پزشکان متخصص و افزایش سرانه پزشک است؛ اما در ایران برخی از پزشکان با تخلف از قانون راه حل دیگری را در پیش می گیرند.

در مُهر فروشی، عمل جراحی به نام پزشک متخصص است، اما توسط دستیاران (رزیدنت)! انجام می شود و ممکن است پزشک فقط دقایقی را حضور داشته باشد یا اصلا در محل حاضر نباشد.

در این زمینه معاونت درمان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی به عنوان متولیان امر باید ورود مستقیم داشته باشند و ساز و کار دقیقی را برای جلوگیری از تخلفات احتمالی این چنین تعریف و در این زمینه اطلاع رسانی کنند.

بسیاری از مردم به لحاظ عدم اطلاع از حقوق قانونی خود در این موارد، دچار خسارت های جانی و مالی و روانی می شوند، در صورتی که اگر قوانینی شفاف و بازدارنده وجود داشته باشد، می توان از بروز بسیاری از آنها جلوگیری کرد.

سرکشی از اتاق های عمل و برخورد جدی با متخلفان و البته معرفی آنها به مردم می توان در شرایط کنونی بسیاری بازدارنده باشد.

مُهر فروشی پزشکان چه تبعاتی دارد

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، به خطر افتادن جان بیماران، ریسک بالای عمل جراحی، افزایش تعداد خطاهای پزشکی، کارانه‌های نجومی پزشکان شاغل در بخش دولتی، افزایش تقاضاهای القایی که تحمیل هزینه‌های بی‌مورد را به‌نظام سلامت دنبال دارد و ... ازجمله مهم‌ترین تبعات این موضوع است. در همین راستا، بر اساس بند «ب» ماده «۸۹» لایحه برنامه توسعه ششم، پزشکانی که در بخش دولتی فعالیت می‌کنند، حق ندارند به‌صورت هم‌زمان در بخش غیردولتی فعالیت کنند؛ اما با این‌وجود شاهد، عدم اجرای قانون و به دنبال آن تخلفات فراوانی در این موضوع هستیم.

در این ارتباط محمدحسن طریقت منفرد، وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص دو شغله بودن و مُهر فروشی پزشکان گفت: در تمام دنیا به این شکل است که پزشکان فقط در یکجا می‌توانند کار کنند و دو شغله بودن و مُهر فروشی خیانت به مردم است.

وی ادامه داد: در دوران وزارت بنده با توجه به محدودیت‌های زمانی، تمام آئین‌نامه‌های مربوط به این موضوع به تصویب هیئت دولت رسید و در مجلس شورای اسلامی هم تصویب شد.

طریقت منفرد بابیان اینکه پزشکان ایرانی تمایلی به فعالیت در بخش دولتی ندارند، گفت: ۸۰ درصد امکانات و خدمات پزشکی با هزینه‌های دولتی و مردمی فراهم‌شده است ولی متأسفانه کارایی لازم را ندارد. پزشکان تمایلی به فعالیت در بخش دولتی ندارند و بخش خصوصی را ترجیح می‌دهند.

وی افزود: در خصوص دو شغله بودن پزشکان باید مطالبه مردمی انجام شود. تخلف‌های در این موضوع وجود دارد ولی به دلیل نبود شفافیت از آن جلوگیری نمی‌شود.

وزیر اسبق بهداشت در پایان تصریح کرد: سازوکارهای مناسبی برای جلوگیری از اشتغال هم‌زمان و مُهر فروشی پزشکان باید وجود داشته باشد. این موضوع قانون شده است ولی اجرا نمی‌شود.