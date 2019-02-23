زمان دقیق واریز بسته حمایتی جاماندگان مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم اردلان اظهار داشت: ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جاماندگان سبد حمایتی با حقوق کمتر از ۳ میلیون تومان در سامانه های اعلام شده تامین اجتماعی اعتراض خود را ثبت کردند که در برخی از آنها سرپرست خانوار سبد را دریافت کرده بود و برخی دلایل دیگر که در نهایت اسامی یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر واجد شرایط بسته حمایتی مشخص شد.

وی با اشاره به اینکه ارسال پیامک از امروز آغاز شده است، گفت: وزارت تعاون درحال بررسی اعتراض های جاماندگان است و به محض تامین اعتبار توزیع بسته های حمایتی میان افراد مشخص می شود اما زمان دقیق آن مشخص نیست.

معاون اداری مالی سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: سامانه ۱۴۲۰ همچنان برای اطلاع رسانی بیمه شدگان و جاماندگان فعال است.

وی با اشاره به اینکه کل اعتباری که برای بسته حمایتی در اختیار تامین اجتماعی قرار گرفت ۱۴۵۰ میلیارد تومان بوده است گفت: در حال حاضر رقمی در اختیارما نیست و تمام آن پرداخت شده است.