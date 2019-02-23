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۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۳:۰۱

معاون سازمان تامین اجتماعی:

زمان دقیق واریز بسته حمایتی جاماندگان مشخص نیست

زمان دقیق واریز بسته حمایتی جاماندگان مشخص نیست

معاون اداری مالی سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه زمان دقیق بسته حمایتی مشخص نیست، گفت: به محض تامین اعتبار توزیع آن آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم اردلان اظهار داشت: ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جاماندگان سبد حمایتی با حقوق کمتر از ۳ میلیون تومان در سامانه های اعلام شده تامین اجتماعی اعتراض خود را ثبت کردند که در برخی از آنها سرپرست خانوار سبد را دریافت کرده بود و برخی دلایل دیگر که در نهایت اسامی یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر واجد شرایط بسته حمایتی مشخص شد.

وی با اشاره به اینکه ارسال پیامک از امروز آغاز شده است، گفت: وزارت تعاون درحال بررسی اعتراض های جاماندگان است و به محض تامین اعتبار توزیع بسته های حمایتی میان افراد مشخص می شود اما زمان دقیق آن مشخص نیست.

معاون اداری مالی سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: سامانه ۱۴۲۰ همچنان برای اطلاع رسانی بیمه شدگان و جاماندگان  فعال است.

وی با اشاره به اینکه کل اعتباری که برای بسته حمایتی در اختیار تامین اجتماعی قرار گرفت ۱۴۵۰ میلیارد تومان بوده است گفت: در حال حاضر رقمی در اختیارما نیست و تمام آن پرداخت شده است.

کد مطلب 4549869
مهناز قربانی مقانکی

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