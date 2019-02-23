به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام قبلی معاونت رفاهی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قرار بود تا نیمه اول اسفند ماه واریز بسته حمایتی میان جاماندگان انجام شود و برهمین اساس از امروز ۴ اسفند ماه ارسال پیامک به افرادی که در سامانه های اعلام شده اعتراض خود را ثبت کرده بودند آغاز شده است.

پیامک‌های ارسالی با شماره سامانه ۱۰۰۰۰۱۴۲ به سرپرستان خانوار ارسال می شود و در آن در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت بسته حمایتی اطلاع رسانی می شود.

پیش از این احد رستمی مدیرکل رفاه اجتماعی وزارت رفاه اعلام کرده بود که ۲ میلیون نفر از خانوارهایی که سبد حمایتی به آنها اختصاص پیدا نکرده و نسبت به این موضوع اعتراض داشتند، در سامانه ها اعتراض خود را ثبت کرده اند و از این تعداد در نهایت قرار شده به یک‌ میلیون نفر از آنها بسته حمایتی پرداخت شود.

همچنین رایزنی های لازم نیز برای اختصاص اعتبار از سازمان برنامه و بودجه انجام شده و با پایان پیامک ها و واریز اعتبارات لازم، توزیع بسته حمایتی میان جاماندگان آغاز می شود.