دو میلیون و ۸۹۰ هزار بازنشسته تامین اجتماعی عیدی می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم اردلان، با حضور در برنامه روی خط خبر شبکه خبر، اظهار داشت: از یکم اسفند ماه سال جاری پرداخت عیدی مستمری بگیران این سازمان آغاز شد و طی همان روز، مبلغ یکهزار و ۴۴۰ میلیارد تومان به حساب ۱۶۲۰ هزار نفر از بازنشستگان واریز شد.

وی تاکید کرد: بیش از ۵۰درصد بازنشستگان در همان روز اول پرداختها، عیدی خود را دریافت کردند.

اردلان با بیان اینکه حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از ۲۰ تا ۳۰ هر ماه بر اساس حروف الفبا پرداخت می شود، گفت: به منظور ایجاد عدالت بین بازنشستگان، عیدی آنان برعکس حروف الفبا واریز شد.

وی با اشاره به اینکه میزان عیدی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی یک میلیون تومان بنا به اعلام دولت است، اظهار داشت: تا هفتم اسفند ماه تمامی بازنشستگان عیدی خود را دریافت می کنند.

اردلان در خصوص طرح کرامت رضوی، گفت: این طرح از سال ۹۳ آغاز شد و به موجب آن هر سال ۳۰ هزار نفر به مشهد مقدس اعزام می شوند.

وی با اشاره به واریز بسته حمایتی برای ۶ میلیون و ۱۵۰ هزار نفر گفت: طی بررسی های انجام شده، یک میلیون و ۳۰۰ نفر جزو جاماندگان این بسته بودند که به محض تامین اعتبار از سوی دولت پرداخت خواهد شد.

معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: کل رقم بسته حمایتی که به این سازمان اختصاص داده شد، یکهزار و ۴۵۰ میلیارد تومان بود که به حساب تمامی سرپرستان خانوار واریز شد.

اردلان با بیان اینکه تمامی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی بسته حمایتی را دریافت نموده اند، گفت: جاماندگان این بسته، بیمه شدگان سازمان هستند که به محض تامین اعتبار از سوی دولت به آنان نیز پرداخت می شود.