دانشگاه فلورانس وسازمان میراث در گنبد سلطانیه همکاری می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی؛ همایش «از سلطانیه تا فلورانس» با همت اساتید و محققان دانشگاه شهید بهشتی و همکاری دانشکده جامع فلورانس و باحمایت سازمان میراث فرهنگی در حال برگزاری است.

«فرهاد عزیزی» مدیر کل امور پایگاههای میراث جهانی در همایش از سلطانیه تا فلورانس با اشاره به ارزشهای برجسته گنبد سلطانیه ،به عنوان هفتمین اثر ثبت شده در فهرست میراث جهانی گفت:از سال۱۳۴۸ اقدامات پژوهشی واجرایی مختلفی در گنبدسلطانیه و محدوده آن توسط گروههای مختلفی ازجمله پژوهشگران ایتالیایی، صورت پذیرفته است که در ادامه مطالعات صورت گرفته و به منظور تکمیل و روشن شدن مسیر مطالعات بعدی، همایش «ازسلطانیه تا فلورانس» با همکاری اساتید و محققان دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده جامع فلورانس و سازمان میراث فرهنگی برگزار شد.

او افزود: در حال حاضر ۲۳ اثر از آثار تاریخی کشور در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده که پتانسیل خوبی با ایجاد پایگاههای میراث جهانی فراهم کرده و سبب شده تا همکاری های مختلف علمی و پژوهشی با محققین دانشگاهی صورت گیرد که ضمن تاثیر مثبت در فرایند حفاظت آثار تاریخی ،زمینه تبادل نظر و استفاده از تجارب علمی را میسر کرده است.

عزیزی همچنین تاکید کرد:امیدواریم با بستر های مناسبی که در این کارگاه آموزشی ایجاد می شود، شرایط مناسبی جهت ادامه پژوهش کاربردی در پایگاه میراث جهانی سلطانیه و معرفی ارزش های برجسته معماری و سازه ای این بنای مهم به علاقه مندان وپژوهشگران فراهم شود.

گفتنی است این همایش با همکاری مرکز مستندنگاری و مطالعات معماری ایران، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهیدبهشتی و با مشارکت «اداره کل امور پایگاه‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری»، «دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه جامع فلورانس» و «مؤسسه تاریخ هنر فلورانس» برگزار می‌شود.

در این همایش سید مهدی مجابی، لورنتسو ویگوتی، مهسا فیضی، بهاره تقوی‌نژاد، داریو دونتی و هادی صفایی‌پور سخنرانی خواهند داشت. همچنین میزگرد تخصصی «مرمت و احیای ارگ و بنای گنبد سلطانیه»؛ با حضور اکبر زرگر، سید مهدی مجابی، محمدحسن محب‌علی و علی‌رضا رازقی در این همایش برگزار می‌شود.

همایش «ازسلطانیه تا فلورانس: سنت‌های طراحی و ساخت در معماری قرون هشتم و نهم هجری» روز شنبه ۴ اسفندماه ۱۳۹۷، در دانشگاه شهید بهشتی، مرکز همایش‌های بین المللی، تالار خوارزمی برگزار شد.