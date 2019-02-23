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۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۷:۱۰

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور مطرح کرد

افزایش تصادفات عابرین پیاده در روزهای جاری

افزایش تصادفات عابرین پیاده در روزهای جاری

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور از افزایش تصادف ها در چند روز اخیر خبر داد و گفت: عامل اصلی وقوع این تصادف ها عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رازقی در توضیح این خبر، اظهار کرد: در چند روز اخبر شاهد افزایش آمار تصادفات عابرین پیاده بودیم که عامل اصلی وقوع تصادف ها عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توسط عابرین پیاده است.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور با تاکید بر رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی توسط عابرین پیاده، گفت: عابرین پیاده در تردد های شهری با احتیاط کامل از محل‌های مجاز عبور کنند و برای عبور از عرض معابر پل عابر پیاده استفاده و یا از محل‌های خط‌کشی شده عبور کنند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه عابرین پیاده برای عبور از طول معابر از پیاده رو ها استفاده کنند، افرود: از ایستادن و تردد در سطح سواره‌ها به‌خصوص خیابان‌های اصلی که سرعت خودروها بالاتر می‌باشد خودداری کنند و به یک‌باره وارد سطح معابر نشوند.

وی تاکید کرد: عابرین پیاده در ابتدای شب و تاریکی هوا که دید راننده‌ها محدوده می شود از لباس روشن تر استفاده کنند و با احتیاط بیشتری در خیابان ها تردد کنند.

کد مطلب 4550236

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