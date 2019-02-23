افزایش تصادفات عابرین پیاده در روزهای جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رازقی در توضیح این خبر، اظهار کرد: در چند روز اخبر شاهد افزایش آمار تصادفات عابرین پیاده بودیم که عامل اصلی وقوع تصادف ها عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توسط عابرین پیاده است.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور با تاکید بر رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی توسط عابرین پیاده، گفت: عابرین پیاده در تردد های شهری با احتیاط کامل از محل‌های مجاز عبور کنند و برای عبور از عرض معابر پل عابر پیاده استفاده و یا از محل‌های خط‌کشی شده عبور کنند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه عابرین پیاده برای عبور از طول معابر از پیاده رو ها استفاده کنند، افرود: از ایستادن و تردد در سطح سواره‌ها به‌خصوص خیابان‌های اصلی که سرعت خودروها بالاتر می‌باشد خودداری کنند و به یک‌باره وارد سطح معابر نشوند.

وی تاکید کرد: عابرین پیاده در ابتدای شب و تاریکی هوا که دید راننده‌ها محدوده می شود از لباس روشن تر استفاده کنند و با احتیاط بیشتری در خیابان ها تردد کنند.