۳۰۰ تن در حمله هوایی هند به پاکستان کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زی نیوز، نیروی هوایی ارتش هند اعلام کرد که نیمه شب گذشته جنگنده های «میراژ ۲۰۰۰» این کشور با بمباران پایگاه شبه نظامیان در نزدیکی خطوط کنترل مرزی کشمیر، بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ شبه نظامی را کشته اند.

نیروی هوایی هند اعلام کرد که عملیات آنها نیمه شب گذشته ساعت ۳:۳۰ صورت گرفت و در این عملیات، اتاق های کنترل پایگاه گروه های «جیش محمد» ، «حزب المجاهدین» و «لشکر طیبه» در مناطق « بالاکوت»، «چاکوتی» و «مظفرآباد» بمباران شد.

افزون بر این نیروی هوایی هند اعلام کرد که در این عملیات از یک بمب یک هزار کیلوگرمی استفاده کرده است.

این در حالی است که ژنرال «آصف غفور» سخنگوی ارتش پاکستان گفت که جنگنده های هند با واکنش مؤثر و به موقع نیروی هوایی پاکستان روبه‌رو شدند، به طور شتابزده و هنگامی که در حال فرار بودند، مهمات خود را رها کردند که در نزدیکی منطقه «بالاکوت» فرود آمد و هیچ تلفات جانی و خسارتی به دنبال نداشته است.

غفور با بیان این که به زودی اطلاعات بیشتری درباره این حمله منتشر خواهد شد، چهار عکس را در توئیتر منتشر کرد که ادعا شده محل برخورد مهمات هند و گودال ایجاد شده بر اثر برخورد بمب با زمین در منطقه‌ای جنگلی در نزدیکی بالاکوت را نشان می‌دهد و حاکی از خسارت جدی نیست.

متعاقب حمله اخیر در منطقه «پلوامه» در کشمیرِ تحت کنترل هند و کشته شدن ۴۴ نظامی این کشور، تنش ها بین هند و پاکستان بالا گرفته است.

به دنبال این حادثه، «نارندرا مودی» نخست وزیر هند با متهم کردن پاکستان به دست داشتن در این حمله گفت که ما واکنش مناسب انجام می دهیم و به همسایه مان اجازه نمی دهیم که ثبات ما را برهم بزند.

این در حالی است که دولت هند از شواهد قطعی درباره دخالت پاکستان در این حمله خبر داده اما اسلام آباد هر گونه ارتباط با این حمله را به شدت رد کرده است.

وزارت خارجه پاکستان در بیانیه ای اعلام کرد: ما ادعای عناصر دولت هندوستان و رسانه‌ها را که بدون تحقیقات به دنبال مرتبط کردن این حمله به کشور پاکستان هستند، رد می‌کنیم.

افزون بر این نخست وزیر پاکستان ضمن اعلام آمادگی کشورش برای همکاری با هند در خصوص تحقیقات در مورد حمله اخیر کشمیر در پاسخ به تهدیدات دهلی گفت: اگر هند حمله کُند، بدون درنگ پاسخ خواهیم داد.