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۷ اسفند ۱۳۹۷، ۱۶:۵۶

سفیر ونزوئلا در روسیه فاش کرد:

کمک‌های آمریکا به ونزوئلا حاوی دارو و غذاهای تاریخ مصرف گذشته بود

کمک‌های آمریکا به ونزوئلا حاوی دارو و غذاهای تاریخ مصرف گذشته بود

سفیر ونزوئلا در روسیه در مصاحبه ای فاش کرد: کمک‌های آمریکا به ونزوئلا حاوی دارو و غذاهای تاریخ مصرف گذشته بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «کارلوس رافائل فاریا تورتوسا» (Carlos Rafael Faria Tortosa) سفیر ونزوئلا در روسیه در مصاحبه‌ ای که امروز سه شنبه منتشر شد، فاش کرد: در کاروان کمک‌ هایی که آمریکا نتوانسته است آن‌ ها را وارد ونزوئلا کند، دارو و غذای تاریخ مصرف گذشته وجود داشت.

سفیر ونزوئلا در روسیه  در این خصوص گفت: باید بگویم که آمریکا، کالاهایی را برای ما ارسال کرد که هیچ نظارتی بر آن‌ ها نشده است. منابعی به ما گفته‌ اند که در این کمک‌ ها غذاها و داروهای تاریخ مصرف گذشته وجود داشته است. 

«کارلوس رافائل فاریا تورتوسا» در ادامه افزود که هیچ سازمان مسئول نظارت بر کمک‌ های انسان‌ دوستانه از جمله صلیب سرخ جهانی بر کمک‌ های آمریکا به ونزوئلا نظارت نکرده است.

کد مطلب 4553406

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