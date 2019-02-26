اختتامیه چهارمین جشنواره دانشجویی ققنوس در رشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه چهارمین جشنواره فرهنگی و هنری دانشجویی ققنوس عصر سه شنبه، در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد رشت برگزار شد.

ریاست سازمان بسیج دانشجویی با بیان اینکه تنها هنری مورد قبول قرآن است که صیقل‌دهنده اسلام ناب محمدی (ص) باشد، اظهارکرد: هنری اسلامی است که در راستای اسلام فقرای دردمند، اسلام پابرهنگان و محرومیت‌ها باشد این هنر مورد قبول اسلام است.

مرتضی نورسته با اشاره به اینکه هنر در جایگاه واقعی خود به ترسیم شرافت، انصاف و نزول قدرت میپردازد، تصریح‌کرد: هنری پاک کوبنده کمونیست و در مقابل رفاه و سازش و اسلام آمریکایی قرار گرفته و همواره نشان دهنده معضلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است.

وی در ادامه به فرموده امام راحل که تنها راه پیشروی انقلاب اسلامی مقابله با قدرت‌های شرق و غرب است، اشاره کرد و گفت: هنرمندان نیز در هشت سال دفاع مقدس در کنار رزمندگان در راه عزت و سربلندی کشور در مقابل دشمنان ایستاده‌ و مدعیان هنر را رسوا کردند و امروز این مبارزه در تار و پود دستگاه‌های فرهنگی رشد یافته است.

تجلیل از ۳۸ برگزیده جشنواره

دبیر اجرایی جشنواره هنری دانشجویی ققنوس درباره این جشنواره اظهارکرد: ققنوس میعادگاه دانشجویان هنرمندی است که اندیشه تابناک انقلاب را هنرمندانه به تصویر کشیده و توصیف می کنند.

محمدمهدی شیاسی ارانی گفت: فراخوان چهارمین جشنواره دانشجویی از ۱۵ آذر تا ۳۰ دی ماه امسال در سطح دانشگاه‌ها و فضای مجازی منتشر شد که بدلیل درخواست هنرمندان این تاریخ تا ۱۰ بهمن ماه تمدید شد.

دبیر اجرایی جشنواره هنری دانشجویی ققنوس به تعداد آثار ارسال شده به این جشنواره نیز اشاره و بیان کرد: در بخش شعر۶۳ اثر از مجموع ۱۷۰ آثار، در بخش داستان ۹ اثر از مجموع ۱۷ اثر ارسال شده به مرحله رقابت رسیدند.

وی ادامه داد: در بخش پوستر ۱۱ اثر از بین ۱۵ آثار ارسال شده، در بخش طراحی ۵ اثر از بین ۱۰ آثار ارسالی، در بخش عکس ۱۳ اثر از مجموع ۴۸ آثار، در بخش تئاتر ۶ اثر از بین ۱۱ آثار، و در بخش تئاتر خیابانی ۴ اثر از بین ۸ اثر ارسال شده به مقام رقابت رسیدند.

دبیر اجرایی جشنواره هنری دانشجویی ققنوس ادامه داد: از مجموع آثار ارسال شده ۳۸ نفر به مقام تجلیل و تقدیر رسیدند.



ققنوس جشنواره هنری ارزش مدار با سبک‌متفاوتی از زبان هنر است

رئیس شورای اسلامی شهر رشت در ادامه این مراسم اظهارکرد: این جشنواره تلفیقی از هنر در کنار پویایی جوانی و توجه به مباحث ارزش های اسلامی بوده که در این جشنواره تبلور یافته است.

سید امیرحسین علوی با بیان اینکه انسان برای رسیدن به یک زندگی متعالی و متعارف نیاز به شناخت فلسفه زندگی دارد، افزود: پرودگار میل به زیبایی را در فطرت همه انسان‌ها به‌صورت یکسان قرار داده است و به همین دلیل همه انسان ها بطور ناخواسته به سمت خوبی ها تمایل دارند.

علوی ادامه داد: هنرمندان با زاویه دید و روحیه لطیف و حساس خود بسیاری از موضوعات در رابطه با امورات زندگی مادی و معنوی را به بهترین شکل و با زبان هنرمندانه بروز می‌دهند.

رئیس شورای شهر رشت با اشاره به فطرت انسان، بیان کرد: بزرگترین قدرت مقاومت و ایستادگی در انسان قدرت عشق است که خداوند در فطرت انسان ها نهادینه کرده که سبب می شود اگر انسان برای رسیدن به اهداف متعالی خود هزار بار در آتش بسوزد باز مقاومت کند.

وی با بیان اینکه هریک از ما در هر موقعیتی که قرار داریم و در طول زندگی خود بخشی از این مسیر را باید عهده دار شویم، افزود: من به‌عنوان عضوی از شورای شهر و شما دانشجویان در عرصه علم و دانش در تلاش برای آموختن و یادگیری و از سویی دیگر در عرصه هنر نیز در تلاش برای بروز استعدادهایتان هستید.

رئیس شورای شهر رشت تصریح کرد: اگر هر یک از ما نقش خود را خوب دریافت، حس و باور کند می توانیم داشته‌ها، استعدادها و نهادهای فطری که پرودگار در درون ما به ودیعه گذاشته به بهترین شکل بروز دهیم.

علوی با اشاره به جشنواره ققنوس و بیان‌ اینکه هنر یکی از بهترین ابزارهای بروز و با شیوه‌های متفاوتی است، گفت: ققنوس یک‌ جشنواره هنری ارزش مدار با سبک‌ متفاوتی از زبان هنر بوده که برای بروز ارزش ها در راستای رسیدن به زیبایی ها استفاده شده است.

در این جشنواره همزمان با روز مادر تندیس اخلاق چهارمین جشنواره فرهنگی هنری دانشجویی ققنوس استان گیلان به رسم قدردانی به مادر شهید هنرمند «بابک نوری هریس» تقدیم و از مادر شهید «محمد اسماعیل گلرخ» نیز تقدیر شد.

همچنین در پایان چهارمین جشنواره فرهنگی هنری دانشجویی ققنوس از هیئت داوران و از برگزیدگان در بخش داستان کوتاه، شعر، پوستر، عکس، طراحی بروشور، جایزه ویژه بازیگری زن و مرد، کارگردانی، طراحی لباس و صحنه تئاتر تقدیر و تجلیل شد.