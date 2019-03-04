پشت پرده حکم معاونِ «سِمج» وزیر ورزش/ ۱۰ سال بازنشستگی غیرقانونی!

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: از جمله افرادی که به خاطر اجرای قانون منع به کارگیری بازنشسته‌ها مجبور به ترک پست شد فریبا محمدیان بود؛ معاون وزیر ورزش در امور بانوان که البته همچنان پشت میزِ دفترش حضور دارد و شخصاً بسیاری از امور را پیگیری می‌کند، او فقط در جلسات و نشست‌ها شرکت نمی‌کند.

شاید این حضور از آن جهت است که محمدیان وقتی نامش به عنوان یکی از گزینه‌های بازنشسته مطرح شد و پیش از اجرای قانون آن در ساختمان وزارت ورزش و پایان مهلت دوماهه تعیین شده برای آن (۲۴ آبان ماه) واردِ رایزنی با وزارتخانه سابق محل اشتغال خود شد تا مجوز بازگشت به کار بگیرد.

این مجوز هنوز صادر نشده اما جالب اینجاست رایزنی‌های انجام شده منجر به نتایجی شده که در مجموع بازنشسته بودن فریبا محمدیان را رد کرده و اینکه وی ۱۰ سال پیش نمی‌توانسته و نباید بازنشسته می‌شد!

ابهام در ۲۰ سال خدمت فریبا محمدیان؛ او نباید بازنشسته می‌شد!

به گزارش خبرنگار مهر، فریبا محمدیان پیش از حضور در وزارت ورزش ریاست فدراسیون اسکیت را بر عهده داشت. وی تیرماه سال ۹۲ وارد این فدراسیون شد اما با آغاز تغییر و تحولات در وزارت ورزشِ مسعود سلطانی فر نامش به عنوان جایگزین رباب شهریان برای معاونت بانوان مطرح شد و اول دی ماه سال ۹۵ هم حکم خود را از وزیر ورزش گرفت.

البته در رابطه با این انتصاب و قانونمند بودنش، ابهامات زیادی مطرح بود چراکه محمدیان مهرماه سال ۸۸ بازنشستگی ۲۰ ساله خود را از وزارت آموزش و پرورش گرفته بود و اصلاً به همین دلیل (بازنشستگی)، موضوع ترک پستش در فدراسیون اسکیت مطرح شد. با این اوصاف محمدیان دو سال معاون وزارت ورزش در امور بانوان بود تا اینکه آذرماه امسال مجبور به تمکین از قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشسته‌ها شد به این امید که مجوز بازگشت به کار که رایزنی‌های لازم را برای آن انجام داده بود، بگیرد.

دیوان عدالت اداری هنوز مجوزی در رابطه با محمدیان و بازگشت به کار او صادر نکرده چراکه بررسی‌های انجام شده به نتیجه عجیبی منجر شده مبنی بر اینکه اصلاً موضوع بازنشستگی این مدیر ورزشی و حکمی که ۱۰ سال پیش برای او صادر شده ایراد قانونی داشته است! خبرنگار مهر در این زمینه کسب اطلاع کرده که محمدیان در حالی سال ۸۸ حکم بازنشستگی ۲۰ ساله خود را گرفته که میزان سنوات خدمت او زیر ۲۰ سال بوده و مطابق هیچ قانونی نمی توانسته بازنشسته شود.

این مسئله در راستای شکایت به دیوان عدالت اداری برای بازگشت به کار فریبا محمدیان و پیگیری‌های انجام شده در این زمینه محرض شده است. به همین دلیل درخواست لغو حکم بازنشستگی فریبا محمدیان ارائه شده که در این زمینه هم هنوز دیوان عدالت رأی قطعی خود را اعلام نکرده است.

یک درخواست با دو نتیجه متفاوت

دو سال پیش و زمانیکه محمدیان معاون سلطانی فر شد، بازنشستگی شامل حال معاونان نمی‌شد و اصلاً عهده دار شدن این مسئولیت نیازی به مجوز نداشت با این حال محمدیان در واکنش به ابهامات و انتقادات مطرح شده در رابطه با قانونمند نبودن انتصابش گفت: «من با ۲۰ سال کار بازنشسته پیش از موعد بودم و اکنون با طی کردن مراحل قانونی و کسب مجوزهای لازم به عنوان معاون وزارت ورزش و جوانان معرفی شده‌ام. بازگشت به کار من هیچ‌گونه منع قانونی ندارد.»

در واقع محمدیان مدعی شده بود که با در اختیار داشتن مجوز پست معاونت وزارت ورزش را در اختیار گرفته با این حال امسال و بعد از جدی شدن ترک پستش از این وزارتخانه بازهم پیگیر کسب همان مجوز بود! از طرفی دیگر این سوال مطرح است که «چطور دو سال پیش مجوزی که محمدیان مدعی کسب آن شد بدون هیچ ابهامی در رابطه با میزان سنوات کاری‌اش صادر شد اما این بار درخواست این مجوز به نتیجه‌ای دیگر منجر شده و اینکه سنوات خدمت محمدیان زیر ۲۰ سال بوده و اصلاً نباید بازنشسته می‌شد؟»

پیگیری برای لغو حکم بازنشستگی

به گزارش خبرنگار مهر، «چطور امکان دارد برای فردی حکم بازنشستگی صادر شود اما یک دهه بعد عنوان شود که هیچ قانونی این بازنشستگی را تأیید نمی‌کند؟» این کلیدی ترین سوالی است که در رابطه با پرونده بازنشستگی فریبا محمدیان مطرح است؛ پرونده‌ای که رأی دیوان عدالت اداری برای آن هنوز مشخص نیست.

فریبا محمدیان متقاضی لغو حکم بازنشستگی خود شده تا اینگونه شرایط بازگشت به کارش مهیا شود. این درخواست باید در دیوان عدالت اداری بررسی و در مورد آن اعلام رأی شود. اما واقعاً امکان دارد بعد از گذشت ۱۰ سال از صدور یک حکم، اقدام به لغو آن شود و اینگونه موانع قانونی برای بازگشت به کار برداشته شود؟