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۱۳ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۵۵

به همت دفتر نشر معارف؛

کتاب اخلاق اقتصاد منتشر شد

کتاب اخلاق اقتصاد منتشر شد

کتاب اخلاق اقتصاد نوشته غلامعلی معصومی‌نیا و هدایت‌الله ورع به همت دفتر نشر معارف در زمستان سال جاری منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب اخلاق اقتصاد نوشته غلامعلی معصومی‌نیا و هدایت‌الله ورع به همت دفتر نشر معارف در زمستان سال جاری منتشر شد.

در این کتاب که از پانزده درس در ۳۶۸ صفحه و به همت معاونت پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی سامان یافته و برای دانشجویان کارشناسی رشته‌های اقتصاد، حسابداری، مدیریت مالی، بانکداری، مدیریت گمرک، حسابداری و دیگر گرایش‌های علوم اقتصادی و دانشجویان کارشناسی ارشد این گرایش‌ها به ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش‌های اقتصاد اسلامی، بانکداری اسلامی و اقتصاد مالی اسلامی قابل استفاده می‌باشد بر حسب ضرورت به آموزه‌های اقتصاد سرمایه‌داری و پیشینه تاریخی آن اشاره شده است.

این کتاب، به مباحث مقدماتی از جمله، اخلاق، ادب، علم‌اخلاق، تفاوت اخلاق و حقوق و مباحثی از اقتصاد پرداخته و سپس مقایسه مبانی نظری انسان اقتصادی در اقتصاد اسلامی و سرمایه‌داری، ارتباط اقتصاد سرمایه‌داری و اخلاق در سیر زمان، نقش پیوند اخلاق و اقتصاد در اسلام، نقش اخلاق در اقتصاد مقاومتی، بازخوانی برخی آموزه‌های دینی، روی‌کرد اخلاقی اسلام به فقر و غنا، اصول اخلاق اسلام در اقتصاد، سنت‌های الهی در عرصه اقتصاد، اخلاق در توحید، اخلاق کار، اخلاق توزیع، اخلاق تجارت، اخلاق مصرف و اخلاق اقتصادی و محیط زیست را بررسی کرده است.

کتاب اخلاق اقتصاد نوشته غلامعلی معصومی‌نیا و هدایت‌الله ورع به همت دفتر نشر معارف در سال ۹۷ به بهای ۱۸ هزار تومان منتشر شد.

کد مطلب 4558304

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