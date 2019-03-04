۱۰۰۰ نفر در نوبت کاشت حلزون شنوایی/اختلاف قیمت ۶۰۰۰ دلاری

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی شهریاری، در مراسم روز جهانی ناشنوایی که شامگاه یکشنبه در مرکز همایش‌های رازی تهران برگزار شد، اظهار داشت: بعد از پیروزی انقلاب، دستاوردهای بزرگی در حوزه پزشکی در کشور بدست آمد و ایران امروز در حوزه پزشکی حرف‌های زیادی در دنیا و منطقه برای گفتن دارد.

وی با اشاره به پیشرفت ایران در حوزه کاشت حلزون، افزود: دکتر فرهادی و همکارانشان از سال ۷۱ کاشت حلزون را در کشور آغاز کرده اند و اکنون در بنیاد بخشش در حال خدمت رسانی به هموطنان هستند.

دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور با اشاره به تلاش مرحوم نیری و طباطبایی در ایجاد بنیاد بخشش و کمک به کودکان ناشنوا، ادامه داد: به ازای یک و نیم میلیون تولد در کشور، هر سال حدود ۱۵۰۰ کودک ناشنوا به جمع فرزندان کشور افزوده می‌شود. در سال‌های گذشته اقدامات بسیار خوبی در حوزه کاشت حلزون انجام شده هزاران نفر در سال‌های گذشته کاشت حلزون شدند که این کاشت ها موفقیت آمیز بوده و با مشکلات به وجود آمده در حال حاضر افرادی در نوبت کاشت حلزون هستند.

شهریاری با بیان اینکه در حدوداً ۱۰۰۰ نفر در نوبت کاشت حلزون هستند، افزود: از هیأت امنای ارزی درخواست می‌کنیم در تأمین حلزون رفع دغدغه به خانوادهایی که فرزندان آنها نیاز دارند کمک کنند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه سن طلایی کاشت حلزون یک تا پنج سالگی است، گفت: شرکت‌های دانش بنیان اکسترنال پارت مورد نیاز کاشت حلزون را در داخل تولید کردند و از هیأت امنای ارزی تقاضا دارم با توجه به سال حمایت از کالای ایرانی و اینکه این نمونه‌ها هیچ فرقی با نمونه خارجی ندارد در مورد خرید این محصول داخلی اهتمام داشته باشند، قیمت نمونه خارجی این محصول حدود ۸ الی ۹ هزار دلار و قیمت کالای ایرانی به حدود ۳ هزار دلار می‌رسد، قطعاً هیأت امنا کمک می‌کند و این وسیله مورد نیاز را پیش خرید می‌کند تا به تولید داخل کمک شود و محدودیت منابع ارزی از بین برود، باید از دانشمندان جوان و کالای داخلی حمایت کرد.

دبیر کل مجمع خیرین سلامت با بیان اینکه در منابع بودجه‌ای مصوب مجلس در سال آینده منابعی برای خرید حلزون پیش بینی شده است، تصریح کرد: امیدواریم در سال‌های آینده گلایه‌ای نباشد که حلزون موجود نیست و افراد زیادی در نوبت قرار می‌گیرند و زمان طلایی کاشت حلزون از بین برود.

شهریاری با تشکر از مدیران بنیاد برکت برای حمایت از بنیاد بخشش و کاشت حلزون، افزود: مجمع خیرین سلامت هم در سال آینده کمک‌های بیشتری برای کاهش آلام افراد و فرزندان ناشنوا و ریشه کنی ناشنوایی به کار می‌گیرد، غربالگری هم باید در این مورد مورد توجه قرار گیرد و در زمینه پیشگیری باید کاری کنیم که فرد ناشنوایی متولد نشود چون هزینه‌ای زیادی برای خانواده و کشور ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه در کمیسیون بهداشت مجلس موضوع پیشگیری را با کمک مجمع خیرین سلامت و سازمان بهزیستی دنبال می‌کنیم، گفت: اگر فردی کاشت حلزون شنوایی انجام دهد، هزینه‌هایی که بر دوش دولت می‌گذارد بسیار کاهش می‌یابد، در بسیاری از استان‌های کشور کاشت حلزون به همت افرادی مانند دکتر فرهادی در حال انجام است. امیدواریم در فاصله نه چندان دور در استان سیستان و بلوچستان این بخش راه اندازی شود، زیرا ماندن بیماران در تهران به دلیل گفتار درمانی برای بسیاری از خانواده مقدور نیست باید به سمت و سویی رفت که در هر استانی یک مرکز کاشت حلزون باشد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، افزود: اکثر مراکز کاشت افرادی در نوبت دارند و امیدواریم هیأت امنای ارزی تلاش بیشتر داشته باشند و این نگرانی که در حال حاضر وجود دارد کاهش یابد، خداوند این نعمت را به ما داده تا ما این مشکلات را از خانواده‌ای که با آن مواجه هستند برطرف کنیم که این کار باقیات و صالحاتی برای همه دست اندرکاران است.