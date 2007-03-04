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۱۳ اسفند ۱۳۸۵، ۱۱:۱۰

در استان مازندران صورت گرفت ؛

اختصاص 19 میلیارد ریال اعتبار به مناطق آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه

بر اساس مصوبه ستاد حوادث غیر مترقبه استان مازندران ، مبلغ 19 میلیارد ریال اعتبار عمرانی از محل اعتبارات این ستاد ، جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام حوادث استان تخصیص یافت.

رئیس ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه استان مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: این اعتبارات در قالب 106 پروژه به 17 دستگاه اجرایی استان و 18 شهرداری جهت اجرای پروژه های حوادثی در سطح مناطق شهری و روستایی استان مازندران ابلاغ شده است تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، نسبت به شروع عملیات اجرایی اقدام نمایند.

بهزاد پورمحمد تصریح کرد: عمده ترین پروژه های مصوب که نیاز به تکیمل و یا بازسازی دارند شامل ؛ احداث ابنیه فنی از جمله پل ، مرمت و بازسازی راههای ارتباطی ، مرمت و بازسازی اماکن مذهبی ، احداث دیوارهای حفاظتی ، تکیمل پروژه های نیمه تمام مدارس زلزله زده غرب استان است.

وی یادآور شد: احداث کانال جمع آوری آبهای سطحی ، تامین آب شرب و کشاورزی ، احداث پل های بین مزارع،تثبیت رانش های زمین ، تجهیز مراکز امدادی و... از جمله این پروژه های نیمه تمام ، مرمت و یا در حال بازسازی است.

کد مطلب 456239

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