اختصاص 19 میلیارد ریال اعتبار به مناطق آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه

رئیس ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه استان مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: این اعتبارات در قالب 106 پروژه به 17 دستگاه اجرایی استان و 18 شهرداری جهت اجرای پروژه های حوادثی در سطح مناطق شهری و روستایی استان مازندران ابلاغ شده است تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، نسبت به شروع عملیات اجرایی اقدام نمایند.

بهزاد پورمحمد تصریح کرد: عمده ترین پروژه های مصوب که نیاز به تکیمل و یا بازسازی دارند شامل ؛ احداث ابنیه فنی از جمله پل ، مرمت و بازسازی راههای ارتباطی ، مرمت و بازسازی اماکن مذهبی ، احداث دیوارهای حفاظتی ، تکیمل پروژه های نیمه تمام مدارس زلزله زده غرب استان است.

وی یادآور شد: احداث کانال جمع آوری آبهای سطحی ، تامین آب شرب و کشاورزی ، احداث پل های بین مزارع،تثبیت رانش های زمین ، تجهیز مراکز امدادی و... از جمله این پروژه های نیمه تمام ، مرمت و یا در حال بازسازی است.