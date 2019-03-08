به گزارش خبرنگار مهر، مخمر Malassezia restricta که در پوست‌های چرب و فولیکول‌های فرق سر یافت می‌شود با برخی مشکلات پوستی مرتبط است. این قارچ‌های میکروسکوپی غالباً در روده هم یافت می‌شوند.

محققان مرکز پزشکی سدارز سینای لس‌آنجلس در این مطالعه، M. restricta را در بیماران مبتلا به بیماری روده‌ای کرون که حامل گونه ژنتیکی موسوم به آلل IBD CARD۹ بودند بررسی کردند.

بیماری کرون یک نوع IBD است که موجب التهاب در دستگاه گوارش می‌شود و در نهایت منجر به درد شکمی، اسهال، خستگی و ضعف، کاهش وزن و سوءتغذیه می‌شود.

«دیوید آندرهیل»، عضو تیم تحقیق، در این باره می‌گوید: «ما از یافتن این موضوع تعجب کردیم که وجود Malassezia restrica در سطوح بافت روده بیماران مبتلا به کرون به مراتب از افراد سالم شایع‌تر است.»

وی در ادامه می‌افزاید: « IBD بواسطه تغییر در واکنش‌های ایمنی به میکروبیوم روده مشخص می‌شود.»

به گفته محققان، تغییر در قارچ‌های روده‌ای نظیر M. restricta و واکنش میزبان به این قارچ‌ها، ممکن است فاکتوری مهم در بروز بیماری کرون در برخی از بیماران باشد.