برپایی ۶۰۰ پایگاه امدادی و کمپ اورژانس در نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند، در نشست شورای سیاستگذاری راهیان نور سال ۹۸، اظهار کرد: در تجهیز درمانگاه‌ها و یادمان‌ها طبق نیاز اقدام کرده ایم و ۲۷ یادمان را پوشش می دهیم.

وی افزود: در قالب سه هزار پایگاه زمینی و ۴۱ اورژانس هوایی نیازمندی‌های سراسر کشور را تأمین می‌کنیم و در ایام نوروز ۶۰۰ پایگاه و کمپ نوروزی در کشور ایجاد خواهیم کرد.

کولیوند تصریح کرد: در شهرهای مختلف نیز پتانسیل‌ها و امکانات را تجهیز کرده ایم تا در کمترین زمان، خدمات بهینه ای به زائرین و مسافران ارائه دهیم. همچنین، سیستم پیام نگاری را در مراکز و بیمارستان‌ها نصب کرده این تا هویت افراد مراجعه کننده مشخص شود.

وی گفت: در طول سال، در قالب کاروان راهیان نور، هفت میلیون نفر زائر داریم که تنها ۱۷ هزار نفر از آنان به مراکز درمانی مراجعه کرده اند. میزان مرگ و میر در این سفر (راهیان نور) نسبت به سفرهای دیگری که در کشور انجام می‌شود، بسیار کمتر است و با آنها قابل قیاس نیست.

کولیوند افزود: تا امروز تنها ۳۲ عمل جراحی برای زائران راهیان نور انجام شده و این نشان دهنده کم بودن میزان جراحات است.

سرپرست سازمان اورژانس کشور خاطرنشان کرد: همه بیمارستان‌ها در ایام عید آماده‌باش هستند. همچنین از تمام زائران می‌خواهیم که دفترچه بیمه خود را در سفر همراه داشته باشند.