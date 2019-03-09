  1. سلامت
  2. درمان
۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۴:۰۵

سرپرست سازمان اورژانس کشور خبر داد؛

برپایی ۶۰۰ پایگاه امدادی و کمپ اورژانس در نوروز

برپایی ۶۰۰ پایگاه امدادی و کمپ اورژانس در نوروز

سرپرست سازمان اورژانس کشور از برپایی ۶۰۰ پایگاه امدادی و کمپ اورژانس در ایام نوروز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند، در نشست شورای سیاستگذاری راهیان نور سال ۹۸، اظهار کرد: در تجهیز درمانگاه‌ها و یادمان‌ها طبق نیاز اقدام کرده ایم و ۲۷ یادمان را پوشش می دهیم.

وی افزود: در قالب سه هزار پایگاه زمینی و ۴۱ اورژانس هوایی نیازمندی‌های سراسر کشور را تأمین می‌کنیم و در ایام نوروز ۶۰۰ پایگاه و کمپ نوروزی در کشور ایجاد خواهیم کرد.

کولیوند تصریح کرد: در شهرهای مختلف نیز پتانسیل‌ها و امکانات را تجهیز کرده ایم تا در کمترین زمان، خدمات بهینه ای به زائرین و مسافران ارائه دهیم. همچنین، سیستم پیام نگاری را در مراکز و بیمارستان‌ها نصب کرده این تا هویت افراد مراجعه کننده مشخص شود.

وی گفت: در طول سال، در قالب کاروان راهیان نور، هفت میلیون نفر زائر داریم که تنها ۱۷ هزار نفر از آنان به مراکز درمانی مراجعه کرده اند. میزان مرگ و میر در این سفر (راهیان نور) نسبت به سفرهای دیگری که در کشور انجام می‌شود، بسیار کمتر است و با آنها قابل قیاس نیست.

کولیوند افزود: تا امروز تنها ۳۲ عمل جراحی برای زائران راهیان نور انجام شده و این نشان دهنده کم بودن میزان جراحات است.

سرپرست سازمان اورژانس کشور خاطرنشان کرد: همه بیمارستان‌ها در ایام عید آماده‌باش هستند. همچنین از تمام زائران می‌خواهیم که دفترچه بیمه خود را در سفر همراه داشته باشند.

کد مطلب 4562694
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها