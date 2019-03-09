آغاز کمپین «عیدانه سازمانی» برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی آسیاتک، این شرکت با هدف ایجاد همدلی با سایر بنگاه‌های اقتصادی و ارائه تسهیلات نوروزی ویژه کارکنان سازمانها، کمپینی را با عنوان «عیدانه سازمانی» از تاریخ ۱۱ اسفند ماه در سراسر کشور برگزار می‌کند.

بر اساس این گزارش، در کمپین عیدانه سازمانی آسیاتک، سرویس‌های اینترنت پر سرعت ADLS، TD-LTE ، بسته‌های ترافیکی و تلفن ثابت با قابلیت جابه‌جایی (آسیاتل) با تخفیف ویژه، اشتراک رایگان IPTV&VOD ، بسته‌های مسافرتی مانند تخفیف بلیط مسافرت‌های داخلی و تخفیف روی هزینه هتل‌های داخلی به درخواست کنندگان محترم ارائه خواهند شد.

شرکت آسیاتک به عنوان برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور در نظر دارد تا با ارائه این طرح، سطح رضایت هموطنان از کیفیت زندگی را ارتقا داده و کامل‌ترین سبد خدمات ارتباطی را با تسهیلات ویژه جهت استفاده کارگران و کارمندان سازمان‌ها در اختیار ایشان قرار دهد.

این گزارش حاکی است رونق گردشگری، فعالسازی واحدهای خرد، کلان و محلی در صنعت توریسم و ایجاد سهولت در مسافرت‌های نوروزی کارمندان از جمله دستاوردهای این طرح است و شرکت آسیاتک به عنوان برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور در راستای مأموریت خود که بهبود زندگی و کار از طریق رشد و تسهیل ارتباطات با ارائه خدمات با کیفیت، قابل اعتماد و فراگیر می‌باشد، اقدام به ارائه این تسهیلات نموده است.

علاقه مندان، سازمان‌ها، ادارات و شرکت‌ها می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس ۱۵۴۴ داخلی ۱۴۱۱و ۱۴۱۲و ۱۴۱۳ یا آدرس ایمیل marketing@asiatech.ir واحد بازاریابی این شرکت ارتباط برقرار کنند.

همچنین سرویس‌ها به شرح ذیل است:

* سرویس ۱۲ گیگ ۱۲ ماهه ۱۲,۰۰۰ تومان جهت ارائه به پرسنل سازمان‌های طرف قرار داد با آسیاتک

* خدمات تلفن ثابت ۳۰,۰۰۰ تومان

* پین اسنپ تریپ (تا سقف ۳۰۰۰۰ تومان) و فیلم نت (یک ماه اشتراک رایگان)