به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پردیس تئاتر شهرزاد، مدیریت پردیس تئاتر شهرزاد به محمدصادق رنجکشان، واگذار شد و این مجموعه فرهنگی و هنری با رویکردی تازه و مدیریت جدید به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد. پیش از این مدیریت پردیس تئاتر شهرزاد بر عهده شهرزاد جعفری بوده است.

جعفری مدیر پردیس تئاتر شهرزاد که از ابتدای راه اندازی این مجموعه فرهنگی، مدیریت پردیس و ریاست اولین جشنواره تئاتر شهرزاد را برعهده داشت، به دلیل ادامه تحصیلات در مقطع دکتری از نیمه اسفندماه ۹۷ به عنوان رئیس هیأت مدیره با این مجموعه همکاری خواهد داشت.

طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تاکنون تغییری در تیم مدیران این مجموعه ایجاد نشده است و همان ترکیب قبلی، به فعالیت‌های خود ادامه خواهند داد.

سید سام بهشتی در مقام مدیر روابط عمومی، علی شعایی در مقام مدیر هنری، کاظم جعفری به عنوان مدیر فنی و محمود رشیدی در مقام مدیر هماهنگی و برنامه‌ریزی به فعالیت‌های خود ادامه خواهند داد.

مدیریت تازه پردیس تئاتر شهرزاد در نظر دارد که از نیمه فروردین ۹۸ با ارائه برنامه‌های تازه و با رویکردی نو و سیاستگذاری نوین در حوزه تئاتر با مدیریت محمدصادق رنجکشان در جهت رشد و تعالی تئاتر کشور گام بردارد.

فراخوان دومین جشنواره تئاتر شهرزاد که با رویکردی جدید نسبت به اولین دوره در تیرماه ۹۸ برگزارمی شود طی روزهای آینده در رسانه‌ها منتشر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر رنجکشان چهره شناخته شده‌ای برای اهالی هنر است. او سرمایه‌گذاری و تهیه‌کنندگی چند فیلم سینمایی حاضر در جشنواره سی و هفتم فیلم فجر و چند نمایش از جمله پروژه حاشیه‌ساز «بینوایان» حسین پارسایی را برعهده داشته است.