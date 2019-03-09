استان مرکزی و خراسان رضوی به لیگ دسته یک بدمینتون کشور صعود کردند

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و پنجمین دوره مسابقات لیگ دسته دوم بدمینتون باشگاه‌های کشور با شرکت ۹۲ ورزشکار در قالب ۱۳ تیم در سالن اختصاصی بدمینتون مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک برگزار شد که در مرحله نخست ۸ تیم به مرحله حذفی راه یافتند.

به گزارش مهر، تیم‌های اراک، لرستان، مشهد و تبریز برای تعیین تیم‌های برتر و رده‌بندی مقابل یکدیگر قرار گرفتند که در نهایت تیم بدمینتون هیأت استان مرکزی مقام نخست را کسب کرد و تیم بدمینتون هتل نیما مشهد نایب قهرمان شد. تیم‌های هیأت بدمینتون تبریز و دانشگاه فنی و حرفه‌ای لرستان نیز در جایگاه سوم و چهارم قرار گرفتند.

همچنین تیم‌های اول و دوم این دوره از رقابت‌ها، به لیگ دسته اول بدمینتون مردان باشگاه‌های کشور راه یافتند.

محمدحسن نقدی، مهدی بندی، سهند برازنده، علیرضا دلیانی، عرفان فتحیان، سجاد دلیانی و شهریار محمدی ترکیب تیم بدمینتون استان مرکزی را تشکیل می‌دهند. همچنین محمد جواد فراهانی فرد به عنوان سرمربی رهبری تیم را برعهده دارد.