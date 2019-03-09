کتاب وحید جلیلی، چاپ چهارمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب ۸۰ صفحه‌ای شامل ۹ فصل مجزاست که «جنگی که بود، جنگی که هست»، «شهدا این‌قدرها هم نازنین نبودند!»، «ارزش جنگ در جنگ ارزش‌ها» و «پالایشگاه اسلام ناب» از مهم‌ترین فصل‌های این کتاب است. «دفاع مردمی و نهضت فرهنگی»، «حاشیه ای برجنگ شهید»، «عبور از جنگ یک وجبی»، «عملیات مکمل» و «یاد شهدا و راه شهدا» عنوان دیگر فصل‌های این کتاب است.

«شهدا برای چه افقی جنگیدند»، با نثری ادبی و زیبا و بیانی انتقادی دریچه‌ای نو از آن‌چه پس از جنگ تحمیلی هشت‌ساله در جامعه رخ داده را برای مخاطب بازگو می‌کند.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: «تا آنجا که یادم می‌آید، شهدا این‌قدرها هم که حالا می‌گویند نازنین نبودند. همیشه هم لبخند روی لبشان نبود. آن قدر مست خدا نبودند که فقر و فساد و تبعیض از یادشان برود و آن‌چنان از خوف خدا غش نکرده بودند که هیچ خوفی بر دل هیچکس نیندازند.

تا آنجا که یادم هست… راستی چند هزار سال پیش بود؟ تجمّل‌پرست‌ها از بسیجی‌ها می‌ترسیدند. مُفسدها و مال‌مردم خورها و رانتخوارها از بسیجی‌ها می‌ترسیدند. شهدا آدم‌های ترسناکی بودند باور کنید به خدا اینقدر دوست داشتنی بودن هم خوب نیست.

باور کنید به خدا امام حسین (ع) هم اینقدر دوست داشتنی نبود. اگر نمی‌ترسیدند از او که قطعه قطعه‌اش نمی‌کردند و اسب بر پیکرش نمی‌دواندند و آب بر قبرش نمی‌بستند و در خیمه‌ها محصورش نمی‌کردند.

به روضه اش رسیدیم. حالا چه حالی دارد زیارت خواندن برای شهدایی که بعد از رفتن هم شبیه شده‌اند به عشقشان. به حسین (ع) که آن بزرگ گفت: «دو بار شهید شد» «اَلسَّلامُ عَلَیْکُمْ یا اَوْلیاءَ اللهِ وَ اَحِبّائهِ، اَلسَّلامُ عَلَیْکُمْ یا اَصْفیاءَ اللهِ وَ اَوِدّائهِ»