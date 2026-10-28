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۶ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۵۲

محموله سنگین طلای بدل در قم توقیف شد

محموله سنگین طلای بدل در قم توقیف شد

قم- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم از کشف دو کیلوگرم طلای آب‌شده بدل و شمش مس به ارزش اعلام‌شده ۵۴۰ میلیارد ریال در بازرسی از یک واحد خریدوفروش طلا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید کریمی بعدازظهر چهارشنبه از کشف اقلام تقلبی در جریان بازرسی مشترک از یک واحد فعال در حوزه خریدوفروش طلای آب‌شده در قم خبر داد و اظهار کرد: این عملیات در چارچوب طرح تشدید نظارت بر بازار و با حضور بازرسان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان اتحادیه صنف طلا و جواهر و مأموران کلانتری و آگاهی انجام شد.

مدیرکل صمت قم با اشاره به اقلام کشف‌شده افزود: در جریان این بازرسی، طلای آب‌شده بدل و شمش مس شناسایی شد و یک دستگاه شماره‌کوب نیز از این واحد توقیف شد.

وی افزود: بر اساس گزارش اولیه، اقلام مکشوفه برای تبدیل به طلای کم‌عیار و عرضه به مشتریان آماده شده بود که در پی آن برای واحد مذکور صورتجلسه تخلف تنظیم شد.

وی گفت: در ادامه این عملیات، متصدی واحد از سوی مأموران کلانتری و آگاهی بازداشت شد و اقلام کشف‌شده برای بررسی‌های بیشتر و رسیدگی قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات صنفی و اقتصادی، موضوع را از طریق مجاری تعیین‌شده اطلاع دهند.

کریمی تصریح کرد: گزارش‌های مربوط به گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، قاچاق کالا، احتکار و سایر تخلفات از طریق سامانه ۱۲۴ قابل اعلام به اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان قم است.

کد مطلب 6992914

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