حجت‌الاسلام مسعود صفی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از ویژگی‌ها و دستاوردهای مهم ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی بیانیه مهم و حساس و آینده‌نگرانه مقام معظم رهبری است که اهمیت چهل سالگی انقلاب اسلامی را بیان کردند.

وی با بیان اینکه از آغازین روز دهه پنجم انقلاب اسلامی نگاه فوق‌العاده مهم و زیر ساختی رهبری در بحث انقلاب اسلامی در قالب بیانیه و پیام را مطرح شد که بسیار مهم است به درستی به آن پرداخته شود، اظهار کرد: هرکس بخواهد معارف اسلامی انقلاب را با نگاه اصیل بشناسد همه در بیانیه گام دوم انقلاب موجود است.

بیانیه گام دوم انقلاب شناسنامه انقلاب اسلامی است

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه بیانیه گام دوم انقلاب، شناسنامه انقلاب اسلامی است، گفت: بخش نخبگان، اتاق‌های فکر و اندیشه‌ورز در حوزه‌های متنوع تشکیل شود که کار کنند و سر فصل‌ها و کلید واژه‌های بیانیه را در دستور کار خود قرار داده و تحلیل لازم را داشته باشند، چرا که یک کار تبیینی و منشوری جامع در حوزه معارف اسلامی انقلاب اسلامی است.

صفی یاری تاکید کرد: این بیانیه بسیاری از سوالات و شبه‌ها را برطرف کرده و در عین حال که منشور از نظر ظاهر کوتاه است ولی عمق بسیار زیادی دارد و اقیانوسی از معارف انقلاب اسلامی است که می‌توان به دانش و تحلیل دست یافت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: بنیانگذار انقلاب اسلامی، از همان ابتدای شکل‌گیری نهضت از سال ۴۱ تا روزهای پایانی عمرشان این نوید را به ما داده بودند که جنس انقلاب اسلامی از جنس انقلاب‌های مادی نیست.

جنس انقلاب اسلامی، از جنس معنویت و هویت مکتبی است

صفی یاری افزود: کسانی که انقلاب را با عینک مادی می‌دیدند و می‌بینند خطا می‌کنند، جنس انقلاب اسلامی جنس معنویت، هویت آسمانی و هویت مکتبی است و اگر با این نگاه دیده باشیم به روشنی ابعاد مختلف آن را درک خواهیم کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی اسلامی استان زنجان افزود: رهبری با درایت خود وارد شدند و افق جدیدی را در نگاه‌ها و نظرها ایجاد کردند و دشمن انقلاب اسلامی را تمام شده دانستند.

صفی یاری نقطه آرمانی را نقطه بسیار مهمی اعلام کرد و افزود: دشمن این طوری وانمود می‌کند که انقلاب اسلامی انقلابی است که در دهه ۵۰ رخداد و پیروز شد، دهه ۶۰ رخ نمود و دیگر نیازی به اصول و شعارها نداریم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه تمدن نوین اسلامی ذیل نگاه عصر ظهور باید مورد توجه باشد، تاکید کرد: جای کار وجود دارد و اتاق فکر باید تدبیر کند.

بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی حفظ آرمان‌ها بوده است

صفی یاری افزود: بعد از ۴۰ سال بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی این است که در ۴۰ سال توانستیم از جریان نفوذی و واداده که فضا را به نفع دشمن رقم می‌زد عبور کنیم و با حفظ آرمان‌ها و صیانت از شعارها بعد از ۴۰ سال همچنان پرچم ایران را در اهتزاز داشته باشیم که بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی است.

وی عنوان کرد: خیلی از انقلاب‌ها در جای جای دنیا شکل گرفت و بعد از چند سال شعارها را از یاد بردند و اصول و آرمان‌ها را زیرپا گذاشتند و چیزی از هویت آنها نماند ولی ما بعد از ۴۰ سال توانستیم هویت انقلابی خود را مبتنی بر آرمان‌ها و شعارهای اصیل حفظ کنیم و این بزرگترین پیروزی و دستاورد انقلاب اسلامی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان تصریح کرد: پیام این بیانیه تذکر و یادآوری به نسل جوان است که به گذشته ۴۰ ساله نگاه کنند. محصول این تلاش و جهاد ۴۰ ساله سخت بوده و مسیر زیاد و فراز و نشیب‌های زیادی طی شده و امروز کشوری آزاد، با اصالت مبتنی بر آرمان‌ها و مستقل و باعزت متدین و پیشرفته در علوم و در عرصه‌های مختلف داریم.

صفی یاری افزود: نگاه به آینده مهمترین رکن پیام مبتنی بر جهادی است که در گذشته داشتیم و با همه چالش‌هایی که داشتیم سطح پیشرفت و تعالی انقلاب اسلامی و ایران در ۴۰ سال سطح بسیار حیرت انگیزی داشته است.

ایران شاخصه‌های ابرقدرتی را دارد

وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی قطب شرق را به هم ریخت و جهان دو قطبی غرب و اسلام با محوریت ایران اسلامی شد و تقابل دوگانه جدید اسلام و استکبار پدیده جهان معاصر و کانون توجه جهانیان شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: استکبار با ما درگیر است و تمام گزینه‌ها را به روز می‌کند و نشانه این است که ما مهم و مطرح هستیم و شاخصه‌های ابرقدرتی را پیدا کردیم و این آن چیزی است که دشمن و استکبار طاقت دیدن آن را ندارد.

جریان مطالبه گری به صورت منظم شکل بگیرد

صفی یاری یادآور شد: امروز دعوا و جدال با استکبار به خاطر حضور مقتدرا نه ایران در مرزهای رژیم صهیونیستی است، آینده از آن ما است و ابر قدرتی دنیا الزاماتی دارد که در بیانیه آمده است.

وی گفت: جریان مطالبه گری رسانه‌ای باید به شکل مستمر شکل و صورت بگیرد و این دستور، فرمان و نگاه رهبری تحت الشعاع مسائل روز و چالش‌های اقتصادی قرار نگیرد.